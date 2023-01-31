Укрпошта доставляє посилки у Польщу — як правильно оформити

У відомстві зазначили, що послуга доставки важлива під час війни

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, як відправляти посилки родичам, які виїхали за кордон, за допомогою поштового оператора "Укрпошта". У відомстві зауважили, що така послуга важлива під час війни.

Про це поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.

Як відправити посилки за кордон Укрпоштою

У Міністерстві з питань реінтеграції оприлюднили послідовність дій, щоб зробити це правильно.

Алгоритм дій:

потрібно перевірити, чи вміст можна пересилати;

далі необхідно обрати поштове відділення, де можна оформити відправлення. В обласних центрах можна скористатися послугою кур’єра, заповнивши форму на сайті;

треба ознайомитися із правилами митного оформлення;

записати інформацію: прізвище, імя та по батькові, поштові адреси, індекси та номери телефонів відправника та отримувача;

у відділені необхідно оплатити послугу;

квитанцію з трек-номером потрібно зберегти. За ним можна відстежити відправлення на сайті.

Під час зазначення повної поштової адреси потрібно вказати назву країни, область (штат), населений пункт, вулицю, номер будинку, а також номер квартири.

Тарифи Укрпошти

Раніше "Укрпошта" повідомила про те, що вирішила суттєво знизити тарифи на відправлення посилок у Польщу через сервіс прискореної міжнародної доставки EMS з 1 січня 2023 року. Зниження становило 75%

Посилка до 1 кг коштуватиме близько шести доларів або 240 гривень. Здійснювати відправку можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Час доставки — від 7 до 14 днів.

Також "Укрпошта" знизила вартість відправлення у Литву, Латвію та Естонію на 25-45%.

Більше про Укрпошту

Нагадаємо, в Україні стартував обмін ламп розжарювання на енергоефективні. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія". Відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Раніше поштовий оператор "Укрпошта" відзвітував про збитки, отримані на тлі війни. Вони сягнули понад 514 млн гривень. Зокрема, за підсумком півріччя обсяг чистого доходу Укрпошти впав на 12,6% (на 668 млн гривень) — до 4,651 млрд гривень проти аналогічного показника минулого року.