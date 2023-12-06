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Украинцам начали выдавать бесплатные лампы — как получить

6 декабря 2023 03:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцам начали выдавать бесплатные лампы — как получить
Пенсионеры обменивают лампы. Фото: Ирина Остапчук для Общественного
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине с 5 декабря стартовала программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. Пенсионеры могут получить 5 энергосберегающих ламп во всех деревенских отделениях.

Об этом сообщает прес-сслужба "Укрпочты".

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Там сообщили, что пенсионеры могут обменять их бесплатно. В то же время людям не нужно иметь с собой сразу ламопочки для обмена.

Их можно принести в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Какие документы нужны, чтобы получить лампы:

  • паспорт;
  • РНОКПП;
  • пенсионное удостоверение;
  • номер телефона.

Напомним, некоторым украинским бойцам без статуса участника боевых действий начислят, кроме пособия по найму жилья, выплаты на оплату коммунальных услуг. Увеличенную помощь окажут в одной из областей в 2024 году.

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