Украинцам начали выдавать бесплатные лампы — как получить

Пенсионеры обменивают лампы. Фото: Ирина Остапчук для Общественного

В Украине с 5 декабря стартовала программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. Пенсионеры могут получить 5 энергосберегающих ламп во всех деревенских отделениях.

Об этом сообщает прес-сслужба "Укрпочты".

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Там сообщили, что пенсионеры могут обменять их бесплатно. В то же время людям не нужно иметь с собой сразу ламопочки для обмена.

Их можно принести в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Какие документы нужны, чтобы получить лампы:

паспорт;

РНОКПП;

пенсионное удостоверение;

номер телефона.

Напомним, некоторым украинским бойцам без статуса участника боевых действий начислят, кроме пособия по найму жилья, выплаты на оплату коммунальных услуг. Увеличенную помощь окажут в одной из областей в 2024 году.