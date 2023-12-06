Украинцам начали выдавать бесплатные лампы — как получить
В Украине с 5 декабря стартовала программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. Пенсионеры могут получить 5 энергосберегающих ламп во всех деревенских отделениях.
Об этом сообщает прес-сслужба "Укрпочты".
Там сообщили, что пенсионеры могут обменять их бесплатно. В то же время людям не нужно иметь с собой сразу ламопочки для обмена.
Их можно принести в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.
Какие документы нужны, чтобы получить лампы:
- паспорт;
- РНОКПП;
- пенсионное удостоверение;
- номер телефона.
Напомним, некоторым украинским бойцам без статуса участника боевых действий начислят, кроме пособия по найму жилья, выплаты на оплату коммунальных услуг. Увеличенную помощь окажут в одной из областей в 2024 году.
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