Допомога на оплату комуналки — деякі військові отримають більше

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Деяким українським бійцям без статусу учасника бойових дій нарахують, окрім допомоги на винайм житла, виплати на оплату комунальних послуг. Збільшену допомогу нададуть в одній з областей у 2024 році.

Про це йшлося у програмі радіо "Західний полюс".

Читайте також:

Хто з військових отримає більше

Про більшу суму допомоги для бійців розповів голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. За його словами, якщо раніше передбачалася компенсація у 3 тисячі гривень, то у 2024 році — 5 тисяч гривень. Відповідну суму грошей на відшкодування комунальних послуг заклали у бюджет громади. Йдеться про бійців, у яких немає статусу учасника бойових дій, однак є довідка.

"Наступного року військовослужбовці, які не матимуть статусу учасника бойових дій, але будуть мати довідку про те, що беруть участь у бойових діях, одержать не по 3 тисяч гривень на комунальні послуги, а по 5 тисяч гривень", — повідомив посадовець.

Нині військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій з міського бюджету надають компенсацію у 25% на оплату послуг ЖКГ. 75% компенсує держава, решту відсотків покриває громада, додав Марцинків.

Більше про виплати

Нагадаємо, українським військовим, котрі несуть службу, виплачується щомісячне грошове забезпечення. Законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

Також ми писали, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 тис .до 100 тис. гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників восени 2023 року.