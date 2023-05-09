Компенсации за жилье — украинцам рассказали о важной детали

Украинцам рассказали о важной детали для получения компенсации за жилье
В Украине возмещение за разрушенное жилье происходит на основе документов о праве собственности на него, однако на фоне войны граждане могли потерять документы. Специалисты рассказали, что делать в таких случаях.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Действия при потере документов
Как отметили в ведомстве, при потере документов на право собственности на жилье можно сделать дубликат. Он будет иметь такую же юридическую силу, что и оригинал.
Для того, чтобы получить дубликат, гражданам нужно сделать следующее:
- прийти к нотариусу, который выдавал оригинал документов, в нотариальный архив или орган местного самоуправления, если они получены до 2003 года;
- если право собственности было оформлено после 2003 года, то информацию можно получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или ЦНАП;
- в случае, если право собственности на недвижимое имущество не установлено или вообще невозможно получить дубликат, можно обращаться в суд для того, чтобы установить право собственности.
Источник: Минреинтеграции
Кому дадут деньги за жилье
Согласно постановлению, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа.
Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации решает специальная комиссия.
Источником для финансирования компенсаций станут средства госказны, в частности, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, деньги международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с России. Компенсации будут предоставляться через государственный Ощадбанк.
Получателями компенсаций могут быть физические лица — граждане Украины:
- собственники поврежденного/уничтоженного имущества;
- заказчики строительства;
- владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;
- инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;
- члены ЖК и ЖСК, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности;
- наследники вышеупомянутых категорий.
Напомним, общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.
Также сообщалось, что в Украине намерены расширить круг получателей разовой финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.