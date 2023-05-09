Компенсации за жилье — украинцам рассказали о важной детали

Разрушенная многоэтажка Киевской области. Фото: Новини.LIVE

В Украине возмещение за разрушенное жилье происходит на основе документов о праве собственности на него, однако на фоне войны граждане могли потерять документы. Специалисты рассказали, что делать в таких случаях.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Действия при потере документов

Как отметили в ведомстве, при потере документов на право собственности на жилье можно сделать дубликат. Он будет иметь такую же юридическую силу, что и оригинал.

Для того, чтобы получить дубликат, гражданам нужно сделать следующее:

прийти к нотариусу, который выдавал оригинал документов, в нотариальный архив или орган местного самоуправления, если они получены до 2003 года;

если право собственности было оформлено после 2003 года, то информацию можно получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или ЦНАП;

в случае, если право собственности на недвижимое имущество не установлено или вообще невозможно получить дубликат, можно обращаться в суд для того, чтобы установить право собственности.

Источник: Минреинтеграции

Кому дадут деньги за жилье

Согласно постановлению, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа.

Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации решает специальная комиссия.

Источником для финансирования компенсаций станут средства госказны, в частности, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, деньги международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с России. Компенсации будут предоставляться через государственный Ощадбанк.

Получателями компенсаций могут быть физические лица — граждане Украины:

собственники поврежденного/уничтоженного имущества;

заказчики строительства;

владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;

инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;

члены ЖК и ЖСК, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности;

наследники вышеупомянутых категорий.

Напомним, общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также сообщалось, что в Украине намерены расширить круг получателей разовой финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.