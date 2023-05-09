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Українцям розповіли про важливу деталь для отримання компенсації за житло

9 травня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсації за житло — українцям розповіли про важливу деталь
Зруйнована багатоповерхівка у Київській області. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні відшкодування за зруйноване житло відбувається на основі документів на право власності на нього, однак на тлі війни громадяни могли втратити документи. Фахівці розповіли про те, що робити у таких випадках.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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Дії у разі втрати документів

Як зазначили у відомстві, у разі втрати документів на право власності на житло можна зробити дублікат. Він матиме таку ж юридичну силу, що й оригінал.

Для того, щоб отримати дублікат, громадянам потрібно зробити наступне:

  • прийти до нотаріуса, який видавав оригінал документів, в нотаріальний архів чи в орган місцевого самоврядування, якщо вони отримані до 2003 року;
  • якщо право власності було оформлене після 2003 року, то інформацію можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно самостійно, через нотаріуса чи ЦНАП;
  • у разі, якщо право власності на нерухоме майно не встановлене чи взагалі неможливо отримати дублікат, то можна звертатися до суду для того, щоб встановити право власності.

компенсації

Джерело: Мінреінтеграції

Кому дадуть гроші за житло

Відповідно до постанови, передбачається сплата компенсації на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту у пошкоджених будинках, зокрема відокремлених житлових будинках садибного типу, зблокованих будинках з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджах та будинках одноквартирних підвищеної комфортності, будинках садибного типу, дачах.

Максимальна сума компенсації за один пошкоджений об’єкт — 500 тисяч гривень. Питання видачі чи відмови у грошовій компенсації вирішуватиме спеціальна комісія.

Джерелом для фінансування компенсацій стануть кошти держказни, зокрема Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, гроші міжнародних фінансових організацій, кредиторів та інвесторів, репарації або інші стягнення з Росії. Компенсації надаватимуть через державний Ощадбанк.

Отримувачами компенсацій можуть бути фізичні особи — громадяни України:

  • власники пошкодженого/знищеного майна;
  • замовники будівництва;
  • власники спеціального майнового права на незавершені об'єкти будівництва;
  • інвестори об'єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
  • члени ЖК та ЖБК, які викупили житло, але не оформили право власності;
  • спадкоємці вищезазначених категорій.

Нагадаємо, загальний розмір збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, становить 143,8 млрд доларів. Найбільше постраждав житловий фонд.

Також повідомлялося, що в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.

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