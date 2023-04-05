Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки

Каждый желающий может помочь пенсионерам

В Украине действует система меценатских пенсий, в рамках которой все желающие могут делать благотворительные взносы в поддержку пенсионеров, получающих мизерные выплаты. Разрешается перечислять средства как на конкретное имя, так и для всех в целом.

О деталях механизма рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Механизм благотворительных взносов

Согласно постановлению ПФУ № 8-1 о порядке уплаты благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам, юридические и физические лица наделены правом перечислять пожертвования на отдельные счета Пенсионного фонда, открытые в Ощадбанке. Они могут быть как обезличенные, так и персонализированные специально для определенного пенсионера.

В случае, если гражданин или организация совершают благотворительное пожертвование персонализировано, то в платежной инструкции необходимо указать сведения конкретного пенсионера, которому адресована помощь:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения пенсионера;

идентификационный код или серия с номером паспорта для лиц, у которых по убеждениям нет налогового номера.

Какие суммы доплат получат пенсионеры

Персонализированные доплаты пенсионерам составят 70% от суммы внесенного взноса. Их они смогут получить уже в следующем месяце. А остальную сумму (30%) Пенсионный фонд распределит между другими пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

"Любой человек, гражданин, проживающий в Украине, за границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей, бабушек, или для дедушек, или просто для неравнодушного человека", — рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Приобщить к этой схеме Пенсионный фонд, когда деньги в действительности можно передать из рук в руки, решили из-за того, что так 30% пожертвований будут идти на нужды малообеспеченных пенсионеров, которых сегодня около 4,7 млн человек.

Как сделать вклад

Перевод средств доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Там в правом верхнем углу есть опция "Благотворительные пожертвования".

Система предложит указать сумму, которую необходимо перевести, а также информацию о пенсионере для персональных выплат.

Совершение платежа происходит онлайн через сервис Portmone. Размер комиссии составит 1,5% суммы, однако не менее 3 грн. Деньги зачислят в течение трех дней.

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Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что пенсии украинских прокуроров превышают размер выплат таких же специалистов в Европе. В частности, украинцы получают примерно столько же, сколько британцы.