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Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

5 квітня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки
Кожен охочий може допомогти пенсіонерам
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні діє система меценатських пенсій, у рамках якої усі охочі можуть робити благодійні внески на підтримку пенсіонерів, котрі одержують мізерні виплати. Дозволяється перераховувати кошти як на конкретне ім'я, так і для всіх загалом.

Про деталі механізму розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Механізм благодійних внесків

Відповідно до постанови ПФУ № 8-1 щодо порядку сплати благодійних пожертв та їх виплати пенсіонерам, юридичні та фізичні особи наділені правом перераховувати пожертвування на окремі рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Ощадбанку. Вони можуть бути як знеособлені, так і персоналізовані спеціально для певного пенсіонера.

У разі, якщо громадянин чи організація роблять благодійну пожертву персоналізовано, то в платіжній інструкції необхідно зазначити відомості конкретного пенсіонера, якому адресована допомога:

  • прізвище, ім'я та по-батькові;
  • дата народження пенсіонера;
  • ідентифікаційний код чи серія з номером паспорта для осіб, у яких за релігійними переконаннями немає податкового номера.

Які суми доплати отримають пенсіонери

Персоналізовані доплати пенсіонерам становитимуть 70% від суми зробленого внеску. Їх вони зможуть отримати вже наступного місяця. А решту суми (30%) Пенсійний фонд розподілить між іншими пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

"Будь-яка людина, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може зробити на свій розсуд благодійну пожертву до Пенсійного фонду для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків, бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини", — розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Долучити до цієї схеми Пенсійний фонд, коли гроші насправді можна передати з рук у руки, вирішили через те, що так 30% із пожертвувань йтимуть на потреби малозабезпечених пенсіонерів, яких сьогодні близько 4,7 млн осіб.

Як зробити внесок

Переказ коштів доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Там у правому верхньому кутку є опція "Благодійні пожертвування".

Система запропонує вказати суму, яку необхідно переказати, а також інформацію про пенсіонера для персональних виплат.

Здійснення платежу відбувається онлайн через сервіс Portmone. Розмір комісії становитиме 1,5% від суми, проте не менше 3 грн. Гроші зарахують упродовж трьох днів.

Більше про пенсії

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Також ми писали, що пенсії українських прокурорів перевищують розмір виплат таких же фахівців у країнах Європи. Зокрема, українці отримують приблизно стільки ж, як британці.

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