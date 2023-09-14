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Украинцев предупредили о подорожании всех видов мяса: главные причины

14 сентября 2023 10:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — эксперты предупреждают о подорожании мяса
Мясной отдел супермаркета. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В начале осени стоимость основных видов мяса в торговых сетях остается на уровне предыдущего месяца. Однако эксперты предупреждают о постепенном удорожании.

Об этом сообщили в Национальном научном центре Института аграрной экономики.

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Что будет с ценами на мясо

По словам научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталии Копытец, рост цен на все виды мяса будет обусловлен стабильным спросом со стороны потребителей и достаточным предложением продукции на рынке.

В то же время при повышении производственных затрат уже в октябре-ноябре текущего года возможно подорожание мяса. Ожидается, что стоимость может увеличиться до 5%.

Речь идет о таких факторах, которые подтолкнут цены на мясо вверх:

  • удорожание кормов;
  • рост цен на горючее;
  • подорожание электроэнергии.

Остальные агроэксперты также считают, что к середине осени цены на мясо подскочат еще на 4-5%.

Сколько сейчас стоит мясо

По данным Государственной службы статистики, в августе 2023 года против августа прошлого года мясо и мясопродукты прибавили в стоимости 20%.

В Национальном научном центре рассказали, что за лето на 0,6-0,9% подорожала говядина. Так, ребра и гуляш стоили 160,48 грн/кг и 245,16 грн/кг соответственно.

Выросла цена на свинину: свиные ребра, подбрюшина, ошеек, лопатка подорожали на 0,8-2,4%.

В частности, свиные ребра сейчас стоят так:

  • МегаМаркет — 205 грн/кг;
  • "Сельпо" — 204 грн/кг;
  • Novus — 184 грн/кг;
  • Varus — 170 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине узаконили производство генетически модифицированных организмов и продукции. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии.

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