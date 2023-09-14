Ціни в Україні — експерти попереджають про подорожчання м’яса

М'ясний відділ супермаркету. Фото: Unplush

На початку осені вартість основних видів м’яса у торговельних мережах залишиться на рівні попереднього місяця. Проте експерти попереджають про поступове подорожчання.

Про це повідомили у Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки.

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Що буде з цінами на м'ясо

За словами наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Наталії Копитець, зростання цін на всі види м'яса буде обумовлене стабільним попитом збоку споживачів та достатньою пропозицією продукції на ринку.

Водночас, за умови підвищення виробничих витрат вже у жовтні-листопаді поточного року можливе подорожчання м’яса. Очікується, що вартість може збільшитися до 5%.

Йдеться про такі фактори, які підштовхнуть ціни на м'ясо вгору:

подорожчання кормів;

зростання цін на пальне;

подорожчання електроенергії.

Інші агроексперти також вважають, що до середини осені ціни на м’ясо підскочать ще на 4-5%.

Скільки зараз коштує м'ясо

За даними Державної служби статистики, у серпні 2023 року проти серпня минулого року м’ясо та м’ясопродукти додали у вартості 20%.

В Національному науковому центрі розповіли, що за літо на 0,6-0,9% подорожчала яловичина. Так, ребра та гуляш коштували 160,48 грн/кг і 245,16 грн/кг відповідно.

Зросла ціна на свинину: свинячі ребра, підчеревина, ошийок, лопатка подорожчали на 0,8% — 2,4%.

Зокрема, свинячі ребра зараз коштують так:

МегаМаркет — 205 грн/кг;

"Сільпо" — 204 грн/кг;

Novus — 184 грн/кг;

Varus — 170 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології.