ГМО-продукція в Україні — що відомо про легалізацію виробництва

В Україні легалізували виробництво ГМО-продукції: деталі
В Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Легалізація ГМО-продукції
Йдеться про законопроєкт №5839 щодо держконтролю за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.
Закон визначатиме правові та організаційні засади регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення продовольчої безпеки шляхом здійснення держконтролю за використанням ГМО-продукції та її обігом.
У документі містяться такі терміни:
- "генетично модифікований організм";
- "генетично модифікована продукція";
- "ГМ-продукція як харчовий продукт".
Також закон запровадить державну реєстрацію генетично модифікованих продуктів.
Примітно те, що перед його ухваленням у другому читанні депутати внесли поправки, якими заборонили вирощування та ввезення ГМО-кукурудзи, а також вирощування упродовж п'яти років ГМО-буряків і ріпаку.
Таким чином, документ запровадив комплексне регулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності, передбачивши держнагляд (контроль) за використанням та обігом ГМО-продукції.
Законопроєкт також удосконалить вимоги щодо маркування ГМО-продукції та запровадить правила щодо її простежуваності. Окрім того, посилить держконтроль у сфері поводження з такою продукцією та встановить відповідальність за порушення законодавства в зазначеній сфері.
Народні депутати ухвалили відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому 23 серпня поточного року.
Ініціював ухвалення такого документа прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Що кажуть експерти
За словами експертів, генетично модифіковані продукти мають безліч переваг, адже створювалися з позитивною ціллю. Так, модифікації здатні продовжити термін зберігання продуктів, зробити культури стійкішими до спеки чи морозів, підвищити стійкість рослини до шкідників і різних вірусів.
Селекція виводить сорти та гібриди, стійкі до проблем, тоді як ГМО є методом селекції, який допомагає директивно вирішувати зазначені вище проблеми, і значно оперативніше.
Раніше світ облетіла новина про те, що французькі вчені довели смертельну небезпеку ГМО-кукурудзи, оброблену пестицидами, яка викликала рак у гризунів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в українських супермаркетах почали дорожчати яйця, ціна на які знижувалась протягом літа. Експерти попереджали, що тренд на подешевшання кардинально зміниться восени.
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