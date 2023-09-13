ГМО-продукція в Україні — що відомо про легалізацію виробництва

Фруктовий відділ магазину. Фото: Unplush

В Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Легалізація ГМО-продукції

Йдеться про законопроєкт №5839 щодо держконтролю за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.

Закон визначатиме правові та організаційні засади регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення продовольчої безпеки шляхом здійснення держконтролю за використанням ГМО-продукції та її обігом.

У документі містяться такі терміни:

"генетично модифікований організм";

"генетично модифікована продукція";

"ГМ-продукція як харчовий продукт".

Також закон запровадить державну реєстрацію генетично модифікованих продуктів.

Примітно те, що перед його ухваленням у другому читанні депутати внесли поправки, якими заборонили вирощування та ввезення ГМО-кукурудзи, а також вирощування упродовж п'яти років ГМО-буряків і ріпаку.

Таким чином, документ запровадив комплексне регулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності, передбачивши держнагляд (контроль) за використанням та обігом ГМО-продукції.

Законопроєкт також удосконалить вимоги щодо маркування ГМО-продукції та запровадить правила щодо її простежуваності. Окрім того, посилить держконтроль у сфері поводження з такою продукцією та встановить відповідальність за порушення законодавства в зазначеній сфері.

Народні депутати ухвалили відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому 23 серпня поточного року.

Ініціював ухвалення такого документа прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що кажуть експерти

За словами експертів, генетично модифіковані продукти мають безліч переваг, адже створювалися з позитивною ціллю. Так, модифікації здатні продовжити термін зберігання продуктів, зробити культури стійкішими до спеки чи морозів, підвищити стійкість рослини до шкідників і різних вірусів.

Селекція виводить сорти та гібриди, стійкі до проблем, тоді як ГМО є методом селекції, який допомагає директивно вирішувати зазначені вище проблеми, і значно оперативніше.

Раніше світ облетіла новина про те, що французькі вчені довели смертельну небезпеку ГМО-кукурудзи, оброблену пестицидами, яка викликала рак у гризунів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських супермаркетах почали дорожчати яйця, ціна на які знижувалась протягом літа. Експерти попереджали, що тренд на подешевшання кардинально зміниться восени.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології.