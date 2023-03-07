Цены в Украине — эксперты прогнозируют подорожание самого популярного продукта

Цены должны вырасти весной этого года

Украинцев предупреждают о подорожании ключевого продукта на полках магазинов — хлеба. Цены должны вырасти весной этого года.

Об этом СМИ рассказали в Центре исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

Причины подорожания хлеба

По словам аналитика Центра Павла Мартышева, в Украине стоимость хлеба не зависит от стоимости муки.

"Хлеб — это вообще такая история административная. У нас есть регулирование цен на хлеб, то есть у нас там не рыночная ситуация. Стоимость хлеба вообще у нас не зависит от стоимости пшеницы, как бы это ни было парадоксально", — отметил он.

Эксперт отметил, что особенно речь идет о крафтовых хлебах, более дорогих, которые не являются социальным товаром.

Как отмечали ранее в Союзе украинского крестьянства, цены на хлебобулочные изделия в Украине уже к сентябрю этого года могут вырасти на 35%. Главной причиной земледельцы называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.

Следует заметить, что хлеб был одним из продуктов питания, наиболее подорожавших в прошлом году. Стоимость хлеба и хлебопродуктов в годовом разрезе повысилась более чем на 30%.

По официальной статистике, лидировали в рейтинге подорожания в прошлом году транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В частности, продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 26,6%.

Рост цен на другие продукты

С начала года в стране существенно подорожали лук и морковь. По данным экспертов, сейчас отпускная стоимость лука озвучивается в пределах 42-47 гривен за килограмм (т.е. 1,15-1,29 доллара). Цена в среднем на 18% превышает ценники неделей раньше.

У большинства украинских производителей цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара). Стоимость в среднем на 25% дороже показателей прошедшей рабочей недели.

Напомним, в Украине провели исследования по поводу того, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.

Также мы писали, что украинские супермаркеты перед праздниками традиционно повысили стоимость отдельных продуктов.