Цены в Украине — эксперты прогнозируют подорожание самого популярного продукта

Украинцев предупредили о существенном подорожании самого популярного продукта
Украинцев предупреждают о подорожании ключевого продукта на полках магазинов — хлеба. Цены должны вырасти весной этого года.
Об этом СМИ рассказали в Центре исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
Причины подорожания хлеба
По словам аналитика Центра Павла Мартышева, в Украине стоимость хлеба не зависит от стоимости муки.
"Хлеб — это вообще такая история административная. У нас есть регулирование цен на хлеб, то есть у нас там не рыночная ситуация. Стоимость хлеба вообще у нас не зависит от стоимости пшеницы, как бы это ни было парадоксально", — отметил он.
Эксперт отметил, что особенно речь идет о крафтовых хлебах, более дорогих, которые не являются социальным товаром.
Как отмечали ранее в Союзе украинского крестьянства, цены на хлебобулочные изделия в Украине уже к сентябрю этого года могут вырасти на 35%. Главной причиной земледельцы называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.
Следует заметить, что хлеб был одним из продуктов питания, наиболее подорожавших в прошлом году. Стоимость хлеба и хлебопродуктов в годовом разрезе повысилась более чем на 30%.
По официальной статистике, лидировали в рейтинге подорожания в прошлом году транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В частности, продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 26,6%.
Рост цен на другие продукты
С начала года в стране существенно подорожали лук и морковь. По данным экспертов, сейчас отпускная стоимость лука озвучивается в пределах 42-47 гривен за килограмм (т.е. 1,15-1,29 доллара). Цена в среднем на 18% превышает ценники неделей раньше.
У большинства украинских производителей цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара). Стоимость в среднем на 25% дороже показателей прошедшей рабочей недели.
Напомним, в Украине провели исследования по поводу того, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.
Также мы писали, что украинские супермаркеты перед праздниками традиционно повысили стоимость отдельных продуктов.