Ціни в Україні — експерти прогнозують подорожчання найпопулярнішого продукту

Ціни мають зрости навесні цього року

Українців попереджають про подорожчання ключового продукту на полицях магазинів — хліба. Ціни мають зрости навесні цього року.

Про це ЗМІ розповіли у Центрі досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки.

Причини подорожчання хліба

За словами аналітика Центру Павла Мартишева, в Україні вартість хліба не залежить від вартості борошна

"Хліб — це взагалі така історія адміністративна. У нас є регулювання цін на хліб, тобто в нас там не ринкова ситуація. Вартість хліба взагалі в нас не залежить від вартості пшениці, як це не було б парадоксально", — зазначив він.

Експерт зауважив, що особливо йдеться про крафтові хліби, більш дорогі, які не є соціальним товаром.

Як зазначали раніше у Спілці українського селянства, ціни на хлібобулочні вироби в Україні вже до вересня цього року можуть зрости на 35%. Головною причиною хлібороби називають надмірний експорт української пшениці.

Варто зауважити, що хліб був одним із продуктів харчування, які найбільше подорожчали минулого року. Вартість хліба та хлібопродуктів у річному розрізі підвищилась на понад 30%.

За офіційною статистикою, лідирували у рейтингу здорожчання минулого року транспорт, продукти харчування та безалкогольні напої. Зокрема, продукти та безалкогольні напої зросли у вартості на 26,6%.

Зростання цін на інші продукти

З початку року в країні суттєво подорожчали цибуля та морква. За даними експертів, зараз відпускна вартість цибулі озвучується в межах 42-47 гривень за кілограм (тобто 1,15-1,29 долара). Ціна у середньому на 18% перевищує цінники тижнем раніше.

У більшості українських виробників ціни на моркву встановлені на рівні 25-35 грн/кг (0,68-0,96 долара). Вартість у середньому на 25% дорожче за показники минулого робочого тижня.

Нагадаємо, в Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.

Також ми писали, що українські супермаркети перед святами традиційно підвищили вартість окремих продуктів.