Налоговая декларация — кто должен отчитываться о полученной помощи

Украинцев обязали отчитаться о полученной международной помощи в налоговой декларации
В Украине расширили круг лиц, которые должны предоставить декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, получавшие международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной налоговой службы Украины.
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Кто именно должен подавать декларацию в 2023 году
Как отметили в налоговой службе, физические лица — налогоплательщики — резиденты Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других государствах, помощь, полученную от иностранных стран и их государственных фондов, а также от иностранных компаний, организаций, которые согласно законодательству соответствующей иностранной юрисдикции осуществляют благотворительную деятельность, должны декларироваться как иностранные доходы.
При этом налог на доходы физлиц и военный сбор с таких сумм не определяют и не платят. Только необходимо указать получение таких средств как доход без налога и сбора.
Граждане могут подавать декларацию об имущественном положении и доходах в электронном виде через электронный кабинет по ссылке. Для этого нужно:
- зайти в раздел "ЭК для граждан";
- выбрать "Налоговое право на имущественное состояние и доходы".
"Воспользоваться сервисом смогут лица, идентифицированные по личному ключу, выданному квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг", — отметили в пресс-службе.
В общем, речь идет о таких случаях:
- отдельные виды доходов от налоговых агентов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения (суммы долга, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительные доходы);
- доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физлиц (резидентов/нерезидентов), — наследство, подарки, от аренды имущества другому физлицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого/недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных налоговым кодексом;
- иностранные доходы;
- доходы от предпринимательской деятельности физлицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);
- доходы от проведения независимой профессиональной деятельности лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность;
- иностранцы, получившие статус резидента Украины (должны отразить в налоговой декларации доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы).
Напомним, украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.
Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения россии украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дія".