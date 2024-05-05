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Украину хотят заставить возобновить выплаты по госдолгу — сколько нужно заплатить

5 мая 2024 11:19
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу
Доллары США в руке. Фото: scmp.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В ходе переговоров по реструктуризации евробондов частные кредиторы Украины настаивают на возобновлении выплат уже с 2025 года. Среди них такие компании как BlackRock и Pimco, а также другие.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Как отмечается, компании уже сформировали комитет и наняли юристов для переговоров с Украиной. Они ожидают получить до 500 миллионов долларов в год в виде процентных платежей.

Страны Большой семерки предоставили Украине возможность отложить выплату долгов до 2027 года. Однако пауза в выплатах евробондов истекает в августе 2024 года. Украина стремится договориться с частными кредиторами о продлении отсрочки.

Эксперты финансового рынка не исключают, что Украина также будет просить о частичном списании долга. Об этом могут свидетельствовать результаты анализа долговой устойчивости (DSA) Украины, приводимые Международным валютным фондом в рамках последнего пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Хотя в документах нет прямого упоминания о необходимости списания, МВФ имеет целью снижение государственного долга Украины к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП к 2033 году. По оценкам некоторых экспертов, речь может идти о списании до 15 миллиардов долларов. Это значительная сумма, учитывая, что еврооблигации, подлежащие такому списанию, имеют общий объем выпуска в размере 21,2 миллиарда долларов.

Напомним, мы писали, что в Германии большинство украинских беженцев сидят без работы. Многие украинцы отмечают, что помощь, которую они получают от социальной службы, "очень хорошая" и ее хватает на жизнь.

Также мы рассказывали, что НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

МВФ
госдолг
кредиты
Украина
долги

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