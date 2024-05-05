Кредитори вимагатимуть від України відновити виплати за держборгом

Долари США у руці. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У ході переговорів щодо реструктуризації євробондів приватні кредитори України наполягають на поновленні їм виплат уже з 2025 року. Серед них такі компанії, як BlackRock та Pimco, а також інші.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Як зазначається, компанії вже сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною. Вони очікують отримати до 500 мільйонів доларів на рік у вигляді процентних платежів.

Країни Великої сімки надали Україні можливість відкласти виплату боргів до 2027 року. Однак пауза у виплатах євробондів спливає в серпні 2024 року. Україна прагне домовитись із приватними кредиторами про продовження відстрочки.

Експерти фінансового ринку не виключають, що Україна також проситиме про часткове списання боргу. Про це можуть свідчити результати аналізу боргової стійкості (DSA) України, які наводив Міжнародний валютний фонд у рамках останнього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Хоча в документах немає прямої згадки про необхідність списання, МВФ має на меті зниження державного боргу України до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП до 2033 року. За оцінками деяких експертів, може йтися про списання до 15 мільярдів доларів. Це значна сума, враховуючи, що єврооблігації, що можуть підлягати під таке списання, мають загальний обсяг випуску у розмірі 21,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині більшість українських біженців сидять без роботи. Багато українців зазначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, "дуже хороша" і її вистачає на життя.

Також ми розповідали, що НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.