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НБУ оновив правила щодо валютних операцій — що змінилось

23 квітня 2024 14:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк змінив правила щодо валютних операцій — що треба знати
Американська валюта. Фото: minfin.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Оновлення правил щодо валютних операцій

Як зазначається, регулятор вніс зміни для узгодження нормативно-правових актів Нацбанку із законом №3624-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Нацбанку та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку", що набув чинності з 19 квітня цього року.

Такі зобов'язання НБУ взяв, відповідно до положення Меморандуму про економічну та фінансову політику з фондом.

У банку пояснили, що якщо раніше звернення уряду були основною підставою для ухвалення НБУ окремого рішення про надання дозволу на здійснення валютної операції, то від 20 квітня 2024 року регулятор також значною мірою зможе орієнтуватися на власний аналіз ймовірних наслідків відповідних рішень.

Нацбанк, зокрема, звертатиме увагу на те, чи узгоджується надання окремих дозволів на здійснення валютних операцій, відповідно до:

  • цілей забезпечення макроекономічної, фінансової та зовнішньої стабільності;
  • стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більш значної гнучкості обмінного курсу, повернення до інфляційного таргетування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НБУ підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

Також Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

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