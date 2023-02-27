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Укрэнерго недополучает достаточно средств из-за низких тарифов: оценка эксперта

27 февраля 2023 08:09
lis.jpg - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — Укрэнерго недополучает достаточно средств
Регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии
lis.jpg - Ксения Лисновская

В НЭК "Укрэнерго" в первом квартале 2023 года фиксируется недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной этого является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.

Об этом СМИ рассказал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп.

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Заниженные тарифы

Так, по его словам, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на передачу электроэнергии значительно меньше, чем просило "Укрэнерго". Компания также столкнулась с уменьшением объемов передачи электроэнергии и тарифной выручки при существенно более высоких затратах.

"Финансовые проблемы "Укрэнерго" обуславливают долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). А в условиях, когда Украина потеряла доступ к Запорожской АЭС, три четверти мощностей ТЭС и треть ТЭЦ, именно ВИЭ играют важную роль в энергообеспечении", подчеркнул эксперт.

Специалист напомнил, что с 13 февраля благодаря умеренной погоде выросло производство на солнечных электростанциях, что способствовало сокращению отключений электроэнергии.

Как выросли тарифы

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тариф Укрэнерго на услуги по передаче с 1 января 2023 года на 10% — до 380,28 грн/МВт-час.

Также предполагается поэтапное повышение тарифа в течение года:

  • с 1 апреля — до 430,25 грн/МВт-час;
  • с 1 июля — до 485,10 грн/МВт-час.

Напомним, в Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.

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