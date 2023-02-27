Тарифы в Украине — Укрэнерго недополучает достаточно средств

Регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии

В НЭК "Укрэнерго" в первом квартале 2023 года фиксируется недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной этого является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.

Об этом СМИ рассказал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Заниженные тарифы

Так, по его словам, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на передачу электроэнергии значительно меньше, чем просило "Укрэнерго". Компания также столкнулась с уменьшением объемов передачи электроэнергии и тарифной выручки при существенно более высоких затратах.

"Финансовые проблемы "Укрэнерго" обуславливают долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). А в условиях, когда Украина потеряла доступ к Запорожской АЭС, три четверти мощностей ТЭС и треть ТЭЦ, именно ВИЭ играют важную роль в энергообеспечении", — подчеркнул эксперт.

Специалист напомнил, что с 13 февраля благодаря умеренной погоде выросло производство на солнечных электростанциях, что способствовало сокращению отключений электроэнергии.

Как выросли тарифы

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тариф Укрэнерго на услуги по передаче с 1 января 2023 года на 10% — до 380,28 грн/МВт-час.

Также предполагается поэтапное повышение тарифа в течение года:

с 1 апреля — до 430,25 грн/МВт-час;

с 1 июля — до 485,10 грн/МВт-час.

Напомним, в Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.