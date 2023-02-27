Тарифи в Україні — Укренерго недоотримує достатньо коштів

Регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії

У НЕК "Укренерго" у першому кварталі 2023 року фіксується недоотримання коштів на свою діяльність та виконання зобов’язань. Причиною цього є те, що наприкінці минулого року регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії.

Про це ЗМІ розповів експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Занижені тарифи

Так, за його словами, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф на передачу електроенергії значно менше, ніж просило "Укренерго". Компанія теж зіткнулась зі зменшеннями обсягів передачі електроенергії та тарифної виручки за суттєво вищих витрат.

"Фінансові проблеми "Укренерго" зумовлюють борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). А в умовах, коли Україна втратила доступ до Запорізької АЕС, три чверті потужностей ТЕС і третину ТЕЦ, саме ВДЕ відіграють важливу роль в енергозабезпеченні", — наголосив експерт.

Фахівець нагадав, що з 13 лютого завдяки помірній погоді зросло виробництво на сонячних електростанціях, що посприяло скороченню вимкнень електроенергії.

Як зросли тарифи

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи Укренерго на послуги із передачі із 1 січня 2023 року на 10% — до 380,28 грн/МВт-год.

Також передбачається поетапне підвищення тарифу протягом року:

із 1 квітня — до 430,25 грн/МВт-год.;

із 1 липня — до 485,10 грн/МВт-год.

Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.