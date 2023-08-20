"Укрэнерго" задолжала участникам энергорынка миллиарды гривен: подробности
Оператор системы передачи НЭК " Укрэнерго " имеет перед другими участниками энергорынка серьезные долги. В настоящее время общая сумма составляет 50 млрд грн.
Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время заседания комитета Верховной рады по энергетике.
Долги "Укрэнерго" перед участниками рынка
"Долг "Укрэнерго" перед участниками рынка составляет 50 млрд грн… Мы должны на балансирующем рынке около 17 млрд, 26 млрд мы должны "Гарантированному покупателю", — сказал Кудрицкий.
Также глава "Укрэнерго" добавил, что за вспомогательные услуги, финансируемые от тарифа на диспетчеризацию, компания должна 3,6 млрд грн, а также "Укрэнерго" должна 2,5 млрд поставщикам универсальных услуг за электроэнергию произведенную на бытовых солнечных электростанциях (СЭС).
Также в ходе заседания комитета глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота добавил, что долг "Укрэнерго" перед ними вырос до 7,4 млрд грн.
В то же время Кудрицкий добавил, что долги перед "Укрэнерго" сейчас составляют 59 млрд грн.
Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.