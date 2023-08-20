"Укрэнерго" задолжала участникам энергорынка миллиарды гривен: подробности

Сотрудники Укрэнерго. Фото: google.com

Оператор системы передачи НЭК " Укрэнерго " имеет перед другими участниками энергорынка серьезные долги. В настоящее время общая сумма составляет 50 млрд грн.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время заседания комитета Верховной рады по энергетике.

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Долги "Укрэнерго" перед участниками рынка

"Долг "Укрэнерго" перед участниками рынка составляет 50 млрд грн… Мы должны на балансирующем рынке около 17 млрд, 26 млрд мы должны "Гарантированному покупателю", — сказал Кудрицкий.

Также глава "Укрэнерго" добавил, что за вспомогательные услуги, финансируемые от тарифа на диспетчеризацию, компания должна 3,6 млрд грн, а также "Укрэнерго" должна 2,5 млрд поставщикам универсальных услуг за электроэнергию произведенную на бытовых солнечных электростанциях (СЭС).

Также в ходе заседания комитета глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота добавил, что долг "Укрэнерго" перед ними вырос до 7,4 млрд грн.

В то же время Кудрицкий добавил, что долги перед "Укрэнерго" сейчас составляют 59 млрд грн.

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.