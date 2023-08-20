Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow "Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень: подробиці arrow

"Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень: подробиці

20 серпня 2023 01:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень: подробиці
Працівники Укренерго. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" має перед іншими учасниками енергоринку серйозні борги. Наразізагальна сума складає 50 млрд грн.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький під час засідання комітету Верховної ради з енергетики.

Читайте також:

Борги "Укренерго" перед учасниками ринку

"Борг "Укренерго" перед учасниками ринку складає 50 млрд грн… Ми винні на балансуючому ринку близько 17 млрд, 26 млрд ми боргуємо "Гарантованому покупцю", — сказав Кудрицький.

Також очільник "Укренерго" додав, що за допоміжні послуги, які фінансуються від тарифу на диспетчеризацію компанія винна 3,6 млрд грн, а також "Укренерго" винна 2,5 млрд постачальникам універсальних послуг за електроенергію вироблену на побутових сонячних електростанціях (СЕС).

Також в ході засідання комітету голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота додав, що борг "Укренерго" перед ними зріс до 7,4 млрд грн.

Водночас Кудрицький додав, що борги перед "Укренерго" зараз складають 59 млрд грн.

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз