"Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень: подробиці

Працівники Укренерго. Фото: google.com

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" має перед іншими учасниками енергоринку серйозні борги. Наразізагальна сума складає 50 млрд грн.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький під час засідання комітету Верховної ради з енергетики.

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Борги "Укренерго" перед учасниками ринку

"Борг "Укренерго" перед учасниками ринку складає 50 млрд грн… Ми винні на балансуючому ринку близько 17 млрд, 26 млрд ми боргуємо "Гарантованому покупцю", — сказав Кудрицький.

Також очільник "Укренерго" додав, що за допоміжні послуги, які фінансуються від тарифу на диспетчеризацію компанія винна 3,6 млрд грн, а також "Укренерго" винна 2,5 млрд постачальникам універсальних послуг за електроенергію вироблену на побутових сонячних електростанціях (СЕС).

Також в ході засідання комітету голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота додав, що борг "Укренерго" перед ними зріс до 7,4 млрд грн.

Водночас Кудрицький додав, що борги перед "Укренерго" зараз складають 59 млрд грн.

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.