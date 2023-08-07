Енергосистема України має великі проблеми — прогноз експертів

Працівник енергосфери. Фото: ДТЕК

Українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Про такі ризики розповіли у "Центрі Разумкова".

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За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, у енергокомпаній немає достатньо коштів для того, щоб нормально готуватися до осінньо-зимового періоду.

"Ситуація з боргами "Енергоатому" створює фінансову кризу на ринку електроенергії, через що інші компанії не мають достатню кількість коштів для підготовки до наступного опалювального сезону", — повідомив він.

За словами експерта, Кабінет міністрів України (КМУ) переглянув тариф на електричну енергію для населення, адже низькі тарифи призводили до того, що в енергетичній галузі формувалася взаємна заборгованість між усіма учасниками ринку.

Вищі тарифи мали покращити фінансовий стан "Енергоатома", який спільно з "Укргідроенерго" здійснює фінансування пільгового тарифу для населення. Однак, навіть після двох місяців дії нових тарифів борг "Енергоатома" перед "Гарантованим покупцем" (ГП) та постачальниками електрики становить 27 млрд гривень. З них близько 19 млрд грн — кошти, які не одержав системний оператор НЕК "Укренерго" від тарифу на передачу.

Борги перед Укренерго призводять до формування заборгованості перед "зеленою" генерацією, яка буде грати суттєву роль в енергобезпеці низки регіонів.

"Зима все ближче і вирішувати проблеми треба негайно. Тому дуже важливо, щоб енергетичний Регулятор НКРЕКП та уповноважені контролюючі органи не допустили банкрутства енергетичних компаній та проконтролювали виконання "Енергоатомом" його фінансових зобов’язань", — наголосив Володимир Омельченко.

Варто зауважити, що раніше Укренерго подало до суду на Енергоатом, намагаючись стягнути до трьох 3 мільярдів гривень боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Росія може надалі обстрілювати енергетичні об'єкти України. Зокрема, Київ і область може знову страждати від масових відключень електроенергії, а отже, зима цього року може бути важчою.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.