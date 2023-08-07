Укрэнерго обратилось к гражданам на фоне аномальной жары
На фоне аномальной жары Укрэнерго обратилось к гражданам страны. Там призвали помогать энергосистеме.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Состояние энергосистемы Украины
"В субботу, 5 августа, наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более пяти тепловых энергоблоков, которые должны были дополнительно включиться", — говорится в сообщении.
К тому же максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы. Это нетипично для выходных дней.
В Укрэнерго рассказали, что причиной является аномальная жара и активное использование кондиционеров. Такое высокое потребление — это существенная нагрузка на энергосистему, ведь из-за российских обстрелов на многих электростанциях Украины возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.
Помощь энергосистеме:
Национальная энергетическая компания призвала бережно потреблять электроэнергию:
- охлаждать помещение не ниже 23˚С;
- выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
- перенести пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;
- выключать свет при выходе из помещения.
Обесточивание из-за непогоды
В результате непогоды в Украине есть обесточивание в 276 населенных пунктах в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
"Восстановление питания продолжается", — добавили в Укрэнерго.
Напомним, американские сенаторы внесли законопроект, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Также в случае принятия этого решения, страны ЕС станут меньше зависеть от России.
Также мы писали, что сегодня, 7 августа, в некоторых областях снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.