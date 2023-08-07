Укрэнерго обратилось к гражданам на фоне аномальной жары

Сотрудники Укрэнерго. Фото: google.com

На фоне аномальной жары Укрэнерго обратилось к гражданам страны. Там призвали помогать энергосистеме.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Состояние энергосистемы Украины

"В субботу, 5 августа, наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более пяти тепловых энергоблоков, которые должны были дополнительно включиться", — говорится в сообщении.

К тому же максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы. Это нетипично для выходных дней.

В Укрэнерго рассказали, что причиной является аномальная жара и активное использование кондиционеров. Такое высокое потребление — это существенная нагрузка на энергосистему, ведь из-за российских обстрелов на многих электростанциях Украины возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.

Помощь энергосистеме:

Национальная энергетическая компания призвала бережно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

перенести пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;

выключать свет при выходе из помещения.

Обесточивание из-за непогоды

В результате непогоды в Украине есть обесточивание в 276 населенных пунктах в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

"Восстановление питания продолжается", — добавили в Укрэнерго.

Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, американские сенаторы внесли законопроект, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Также в случае принятия этого решения, страны ЕС станут меньше зависеть от России.

Также мы писали, что сегодня, 7 августа, в некоторых областях снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.