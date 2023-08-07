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Укрэнерго обратилось к гражданам на фоне аномальной жары

7 августа 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрэнерго обратилось к гражданам на фоне аномальной жары
Сотрудники Укрэнерго. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фоне аномальной жары Укрэнерго обратилось к гражданам страны. Там призвали помогать энергосистеме.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Состояние энергосистемы Украины

"В субботу, 5 августа, наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более пяти тепловых энергоблоков, которые должны были дополнительно включиться", — говорится в сообщении.

К тому же максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы. Это нетипично для выходных дней.

В Укрэнерго рассказали, что причиной является аномальная жара и активное использование кондиционеров. Такое высокое потребление — это существенная нагрузка на энергосистему, ведь из-за российских обстрелов на многих электростанциях Украины возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.

Помощь энергосистеме:

Национальная энергетическая компания призвала бережно потреблять электроэнергию:

  • охлаждать помещение не ниже 23˚С;
  • выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
  • перенести пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;
  • выключать свет при выходе из помещения.

Обесточивание из-за непогоды

В результате непогоды в Украине есть обесточивание в 276 населенных пунктах в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

"Восстановление питания продолжается", — добавили в Укрэнерго.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo
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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, американские сенаторы внесли законопроект, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Также в случае принятия этого решения, страны ЕС станут меньше зависеть от России.

Также мы писали, что сегодня, 7 августа, в некоторых областях снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

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