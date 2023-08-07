Укренерго звернулося до громадян на тлі аномальної спеки

Працівники Укренерго. Фото: google.com

На тлі аномальної спеки Укренерго звернулося до громадян країни. Там закликали допомагати енергосистемі.

Про це повідомляє Укренерго.

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Стан енергосистеми України

"У суботу, 5 серпня, найбільший максимум споживання був на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні. Для енергосистеми це потужність понад п'яти теплових енергоблоків, які мали додатково включитися", — йдеться у повідомленні.

До того ж максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці. Це нетипово для вихідних днів.

В Укренерго розповіли, що причиною є аномальна спека та активне використання кондиціонерів. Таке високе споживання — це суттєве навантаження на енергосистему, адже через російські обстріли на багатьох електростанціях України можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.

Допомога енергосистемі:

Національна енергетична компанія закликала ощадливо споживати електроенергію:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

перенести користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло при виході з приміщення.

Знеструмлення через негоду

Внаслідок негоди в Україні є знеструмлення у 276 населених пунктах у Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"Відновлення живлення триває", — додали в Укренерго.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, американські сенатори внесли законопроєкт, спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України. Також у разі ухвали цього рішення країни ЄС стануть менше залежати від Росії.

Також ми писали, що сьогодні, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.