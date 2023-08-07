Укренерго звернулося до громадян на тлі аномальної спеки
На тлі аномальної спеки Укренерго звернулося до громадян країни. Там закликали допомагати енергосистемі.
Про це повідомляє Укренерго.
Стан енергосистеми України
"У суботу, 5 серпня, найбільший максимум споживання був на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні. Для енергосистеми це потужність понад п'яти теплових енергоблоків, які мали додатково включитися", — йдеться у повідомленні.
До того ж максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці. Це нетипово для вихідних днів.
В Укренерго розповіли, що причиною є аномальна спека та активне використання кондиціонерів. Таке високе споживання — це суттєве навантаження на енергосистему, адже через російські обстріли на багатьох електростанціях України можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.
Допомога енергосистемі:
Національна енергетична компанія закликала ощадливо споживати електроенергію:
- охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
- вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
- перенести користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикати світло при виході з приміщення.
Знеструмлення через негоду
Внаслідок негоди в Україні є знеструмлення у 276 населених пунктах у Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
"Відновлення живлення триває", — додали в Укренерго.
Нагадаємо, американські сенатори внесли законопроєкт, спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України. Також у разі ухвали цього рішення країни ЄС стануть менше залежати від Росії.
Також ми писали, що сьогодні, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.