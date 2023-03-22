Укроборонпром превратили в акционерное общество: детали
Государственный концерн "Укроборонпром" стал акционерным обществом "Украинская оборонная промышленность". Все его акции будут принадлежать государству.
О таком решении Кабинета министров Украины (КМУ) сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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"Образовано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", 100 процентов акций которого принадлежат государству путем преобразования государственного концерна "Укроборонпром", — написал Мельничук в Telegram.
По его словам, правительство утвердило устав "Украинской оборонной промышленности" и Положение о наблюдательном совете акционерного общества. Его уставный капитал составляет 237 млн грн, сформированный за счет имущества госконцерна "Укроборонпром".
Что известно об Укроборонпроме
Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году. В конце 2020 года гендиректор подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Ожидалось, что ликвидация госконцерна состоится до конца июня 2021 года. В июле 2021-го парламент принял законопроект о реформировании "Укроборонпрома".
Напомним, Кабинет Министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.
Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику минимум с шестью странами-членами НАТО. Среди стран, с которыми были заключены соглашения, Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько.