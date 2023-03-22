Укроборонпром перетворили на акціонерне товариство

Всі акції товариства належатимуть державі

Державний концерн "Укроборонпром" став акціонерним товариством "Українська оборонна промисловість". Всі його акції належатимуть державі.

Про таке рішення Кабінету міністрів України повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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"Утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром", — написав Мельничук у Telegram.

За його словами, уряд затвердив статут "Української оборонної промисловості" та Положення про наглядову раду акціонерного товариства. Його статутний капітал сягає 237 млн грн, сформований за рахунок майна держконцерну "Укроборонпром".

Що відомо про Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" створили у 2010 році. Наприкінці 2020 року гендиректор підписав наказ про початок корпоратизації концерну. Очікувалося, що ліквідація держконцерну відбудеться до кінця червня 2021-го. У липні 2021-го парламент ухвалив законопроєкт про реформування "Укроборонпрому".

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грн будуть спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьома країнами-членами НАТО. Серед країн, з якими укладено угоди, Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька.