Уряд підтримав виділення додатково понад 500 млрд грн на армію: подробиці

Додаткові кошти уряд, зокрема, планує спрямувати на виплати військовим

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грнь будуть спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про законопроєкт

"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", — написав голова українського уряду.

Шмигаль зазначив, що завдяки підтримці міжнародних союзників Україна знайшла додаткові фінансові можливості, аби підтримати нашу армію.

За його словами, у проєкті закону також пропонується спрямувати додаткові кошти на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо.

Прем'єр додав, що розраховує на підтримку документа з боку Верховної Ради.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року.

Міністр оборони України пояснив, за яким принципом відтепер фінансуватимуть військових. Солдати, які захочуть отримувати більше, зможуть самі попроситися на лінію зіткнення.