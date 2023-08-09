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"Укроборонпром" увеличил доход на 70%: какое место среди топ-100 "оборонки"

9 августа 2023 09:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Укроборонпром увеличил доход на 70% — какое место среди топ-100 оборонки
Выставка техники "Укроборонпром". Фото: ukroboronprom.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Бывший государственный концерн "Укроборонпром", а ныне АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП), занял 65-е место в рейтинге крупнейших мировых компаний военно-промышленной сферы. В 2022 году украинская компания существенно нарастила доход.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, ссылаясь на Defense News.

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По словам Гетманцева, в первой сотне никому не удалось подняться в рейтинге более высокими темпами, чем "УОП". По итогам прошлого года украинское предприятие поднялось на 24 позиции с 89-го места по результатам 2021 года.

При этом доход компании в прошлом году повысился на 70% — с 754,6 млн долларов в 2021 году до 1,285 млрд долларов в 2022 году.

"Но считаю, что это не предел для ведущего предприятия ВПК Украины, которому вполне под силу завершить нынешний год минимум в Топ-50", — написал Гетманцев.

В первой десятке рейтинга — шесть компаний из Соединенных Штатов, три предприятия из Китая и одно — из Британии.

 

Укроборонпром
Источник: Defense News

Превращение госконцерна в акционерное общество

В марте 2023 года государственный концерн "Укроборонпром" стал акционерным обществом "Украинская оборонная промышленность". При этом все его акции в дальнейшем будут принадлежать государству.

Госконцерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году. В конце 2020 году его генеральный директор подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Ожидалось, что ликвидация госконцерна состоится до конца июня 2021 года. В июле 2021 года парламент поддержал законопроект о реформировании Укроборонпрома. Официальное превращение в акционерное общество произошло во время войны.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд. грн. будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику минимум с шестью странами-членами НАТО. Среди стран, с которыми были заключены соглашения, Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько.

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