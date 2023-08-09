Укроборонпром збільшив дохід на 70% — яке місце серед топ-100 оборонки

Виставка техніки "Укроборонпрому". Фото: ukroboronprom.com.ua

Колишній державний концерн "Укроборонпром", а нині АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП), посів 65 місце у рейтингу найбільших світових компаній військово-промислової сфери. У 2022 році українська компанія суттєво наростила дохід.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на Defense News.

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За словами Гетманцева, у першій сотні нікому не вдалося піднятися в рейтингу більш вищими темпами, ніж "УОП". За підсумками минулого року українське підприємство піднялось на 24 позиції з 89 місця за результатами 2021 року.

При цьому дохід компанії торік підвищився на 70% — з 754,6 млн доларів у 2021 році до 1,285 млрд доларів у 2022 році.

"Але вважаю, що це не межа для провідного підприємства ВПК України, якому цілком по силам завершити нинішній рік мінімум у Топ-50", — написав Гетманцев.

У першій десятці рейтингу — шість компаній зі Сполучених Штатів, три підприємства з Китаю та одне — з Британії.

Джерело: Defense News

Перетворення держконцерну на акціонерне товариство

У березні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" став акціонерним товариством "Українська оборонна промисловість". При цьому всі його акції надалі належатимуть державі.

Держконцерн "Укроборонпром" створили у 2010 році. Вкінці 2020 року його генеральний директор підписав наказ про початок корпоратизації концерну. Очікувалося, що ліквідація держконцерну відбудеться до кінця червня 2021-го. У липні 2021 року парламент підтримав законопроєкт про реформування Укроборонпрому. Офіційне перетворення на акціонерне товариство сталося під час війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грн будуть спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьома країнами-членами НАТО. Серед країн, з якими укладено угоди, Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька.