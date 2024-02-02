Тарифы Укрпочты — украинцам предлагают скидку в 30%

Посылка "Укрпочты". Фото: Ukrposhta

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" обновил ценовые предложения на свои услуги. Ввел 30% скидку на доставку посылок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как отмечают в компании, срок действия привлекательного ценового предложения ограничен — воспользоваться скидкой можно только до 3 февраля.

Такая скидка была введена специально на короткое время, поскольку посвящена 30-летию существования почтового оператора "Укрпочта".

"Минус 30% на доставку к нашему 30-летию. С 1 по 3 февраля будем радовать вас 30-процентной скидкой на доставку по Украине", — сообщила пресс-служба.

Как воспользоваться скидкой

В компании объясняют, что предложение распространяется на оформление:

"Укрпочта Экспресс;

"Укрпочта Стандарт".

Скидкой можно воспользоваться как в почтовых отделениях, так и дистанционно:

на сайте "Укрпочты";

через мобильное приложение по сгенерированному промокоду.

Источник: Укрпочта

Скидку предоставляют при получении отправлений — при оплате.

Источник: Укрпочта

Что еще стоит знать

Напомним, с 4 января почтовый оператор Укрпочта начал дополнительный обмен ламп накаливания на светодиодные. Теперь получить еще 5 LED-ламп можно не только в сельских, но и в городских отделениях.

Также генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский подвел итоги опроса среди украинцев в номинации "Лучшая марка 2023 года". Ею была признана марка под названием "Вечная память".