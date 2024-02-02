Тарифи Укрпошти — українцям пропонують знижку у 30%

Посилка Укрпошти. Фото: Ukrposhta

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оновив цінові пропозиції на свої послуги. Запровадив 30% знижку на доставку посилок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Як зауважують у компанії, термін дії привабливої цінової пропозиції обмежений — скористатися знижкою можна тільки до 3 лютого.

Така знижка запроваджена спеціально на короткий час, оскільки присвячена 30-річчю існування поштового оператора "Укрпошта".

"Мінус 30% на доставку до нашого 30-річчя. З 1 до 3 лютого тішитимемо вас 30-відсотковою знижкою на доставку по Україні", — повідомила пресслужба.

Як скористатися знижкою

У компанії пояснюють, що пропозиція поширюється на оформлення:

"Укрпошта Експрес;

"Укрпошта Стандарт".

Знижкою можна скористатися як у поштових відділеннях, так і дистанційно:

на сайті "Укрпошти";

через мобільний застосунок за згенерованим промокодом.

Джерело: Укрпошта

Знижку надають під час отримання відправлень — під час оплати.

Джерело: Укрпошта

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 4 січня поштовий оператор Укрпошта почав додатковий обмін ламп розжарювання на світлодіодні. Відтепер отримати ще 5 LED-ламп можна не лише у сільських, а й у міських відділеннях.

Також генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський підбив підсумки результатів опитування серед українців в номінації "Найкраща марка 2023 року". Нею було визнано марку під назвою "Вічна пам'ять".