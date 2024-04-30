Укрпочта пустит с молотка свои ретро-авто — куда потратят деньги

Старые авто Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" распродаст на "Prozorro.Продажи" свой старый автотранспорт. Вырученные средства пустят на обновление автопарка.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

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Распродажа авто Укрпочты

"Обычно так анонсируют сбор средств на что-то нужное, в частности, на автомобили. А здесь уникальный случай — Укрпочта продает автомобили, чтобы, кроме прочего, собрать средства на обновление своего автопарка, который, к сожалению, теряет после обстрелов, работая в прифронтовых регионах", — говорится в сообщении.

Руководитель почтовой компании отметил, что устроить распродажу ретро автопарка планировали до полномасштабной войны, однако оформление затянулось.

Гендиректор Укрпочты на фоне ретро-авто. Фото: ТГ Игоря Смилянского

Однако, благодаря поддержке Министерства инфраструктуры, соответствующее дело удалось довести до результата.

Гендиректор Укрпочты на фоне ретро-авто. Фото: ТГ Игоря Смилянского

На "Prozorro.Продажи" с молотка уйдет 531 авто, годы выпуска которых в основном 90-е и 2000-е.

Речь идет об автомобилях как иностранного производства (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так и российского (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ).

"На фото за мной — лот Киева, ЗИЛ старше меня", — написал Смилянский.

Гендиректор Укрпочты на фоне ретро-авто. Фото: ТГ Игоря Смилянского

Ожидается, что машины либо пополнят автопарк кого-то из коллекционеров, либо попадут к волонтерам, и после ремонта и пересборки трех-четырех авто в одно на ходу помогут Вооруженным силам Украины там, где это нужно.

Гендиректор Укрпочты на фоне ретро-авто. Фото: ТГ Игоря Смилянского

По планам все будут продавать лотами от 9 до 134 единиц по региональному критерию, ведь они есть по всей стране, и стоимостью от 42 тысяч до 1,1 млн грн за один лот.

Гендиректор Укрпочты на фоне ретро-авто. Фото: ТГ Игоря Смилянского

Просмотреть лоты можно будет по ссылке.

Лот Укрпочты. Источник: prozorro.sale

"PS. Ну, и в заключение — кем нас только не называли вчера в комментариях. Более того, мы это предполагали, потому что это очень просто прийти и написать "лучше бы Вы, м…ки, (там много вариаций) передали эти автомобили ВСУ". Объясняю — мы компания, у которой акционер — государство, и просто так передавать ничего не можем. И, я думаю, не нужно много фантазии, чтобы представить, как те же активисты — антикоррупционеры прибежали бы (вместе уже с БЭБ, Прокуратурой и т.д.) писать о том, как с баланса государственной компании "исчез 531 автомобиль, в том числе, Мерседес", и неважно, что ему 20 лет. Именно поэтому есть очень простой и понятный механизм — "Prozorro.Продажи", где все видят и товар, и цену продажи. И именно рынок определит, сколько и что стоит. Спасибо всем за распространение и обязательно расскажем о результатах", — говорится в сообщении гендиректора Укрпочты.

Выставка ретро-авто. Фото: Новини. LIVE

Что еще стоит знать

Напомним, "Укрпочта" готовит кардинальные изменения в работе. Намерена уже через три месяца полностью автоматизироваться.

Также мы писали, что Укрпочта расширила пилотный проект "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке медикаментов. Сейчас функционирует в Донецкой области и в приграничных районах Сумщины.