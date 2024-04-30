Укрпошта пустить з молотка свої ретро-авто — куди витратять гроші

Старі авто Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" розпродасть на "Prozorro.Продажі" свій старий автотранспорт. Отримані кошти пустять на оновлення автопарку.

Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

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Розпродаж авто Укрпошти

"Зазвичай так анонсують збори коштів на щось потрібне, зокрема, на автівки. А тут унікальний випадок — Укрпошта продає автівки, щоб, окрім іншого, зібрати кошти на оновлення свого автопарку, який, на жаль, втрачає після обстрілів, працюючи у прифронтових регіонах", — йдеться у повідомленні.

Керівник поштової компанії зазначив, що влаштувати розпродаж ретро автопарку планували до повномасштабної війни, проте оформлення затягнулось.

Гендиректор Укрпошти на фоні ретро-автівок. Фото: ТГ Ігоря Смілянського

Однак, завдяки підтримці Міністерства інфраструктури, відповідну справу вдалося довести до результату.

Гендиректор Укрпошти на фоні ретро-автівок. Фото: ТГ Ігоря Смілянського

На "Prozorro.Продажі" з молотка піде 531 авто, роки випуску яких здебільшого 90-ті та 2000-ті.

Йдеться про автомобілі як іноземного виробництва (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і російського (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ).

"На фото за мною — лот Києва, ЗІЛ, старший за мене", — написав Смілянський.

Гендиректор Укрпошти на фоні ретро-автівок. Фото: ТГ Ігоря Смілянського

Очікується, що машини або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або потраплять до волонтерів, і, після ремонту та перезбірки трьох-чотирьох авто в одне на ходу, допоможуть Збройним силам України там, де це потрібно.

Гендиректор Укрпошти на фоні ретро-автівок. Фото: ТГ Ігоря Смілянського

За планами, все продаватимуть лотами від 9 до 134 одиниць за регіональним критерієм, адже вони є по всій країні, та вартістю від 42 тисяч до 1,1 млн грн за один лот.

Гендиректор Укрпошти на фоні ретро-автівок. Фото: ТГ Ігоря Смілянського

Переглянути лоти можна буде за посиланням.

Лот Укпошти. Джерело: prozorro.sale

"P.S. Ну, і на останок — ким нас тільки не називали вчора в коментарях. Більш того, ми це передбачали, бо це ж дуже просто прийти та написати "краще б Ви, м…ки, (там багато варіацій) передали ці автівки ЗСУ". Пояснюю — ми компанія, в якої акціонер - держава, і просто так передавати нічого не можемо. І, я думаю, не треба багато фантазії, щоб уявити, як ті самі активісти — антикорупціонери прибігли б (разом вже з БЕБ, Прокуратурою і т.і.) писати про те, як з балансу державної компанії "зникла 531 автівка, в тому числі, Мерседес", і неважливо, що йому 20 років. Саме тому є дуже простий і зрозумілий механізм — "Prozorro.Продажі", де всі бачать і товар, і ціну продажу. І саме ринок визначить, скільки і що коштує. Дякую всім за поширення і обов’язково розповімо про результати", — йдеться у повідомленні гендиректора Укрпошти.

Виставка ретро-авто. Фото: Новини. LIVE

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Укрпошта" готує кардинальні зміни в роботі. Має намір вже за три місяці повністю автоматизуватися.

Також ми писали, що Укрпошта розширила пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" з безоплатної доставки медикаментів. Зараз функціонує на Донеччині та у прикордонних районах Сумщини.