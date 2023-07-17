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Укрзализныця запустила бесплатный поезд с выплатой в 2-3 тыс. грн для пассажиров

17 июля 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Укрзализныця запустила бесплатный поезд с выплатой в 2-3 тыс. грн для пассажиров
Поезд Укрзализныци на путях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно, 15 июля, стартовал первый эвакуационный поезд Сумы-Киев, который будет курсировать каждый день. Кроме того, пассажирам будут выплачивать по прибытии средства.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

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Отмечается, что из Сум поезд будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

"На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц. Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эвакуация введена в результате работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Отмечается, что по эвакуации можно обратиться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Источник: t.me/minre_ua

Напомним, что Укрзализныця зарегистрировала своего железнодорожного оператора в Польше. Компания будет действовать как на Украине, так и на территории европейских стран.

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