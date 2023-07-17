Укрзалізниця запустила безкоштовний поїзд із виплатою у 2-3 тис. грн для пасажирів
Нещодавно, 15 липня, стартував перший евакуаційний поїзд Суми-Київ, який курсуватиме щодня. Крім того, пасажирам виплачуватимуть після прибуття кошти.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.
Безкоштовний потяг Суми-Київ
Зазначається, що з Сум поїзд буде відправлятися о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
"На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", — йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що евакуацію запроваджено в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Зазначається, що з питань евакуації можна звернутися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Нагадаємо, що Укрзалізниця зареєструвала свого залізничного оператора у Польщі. Компанія діятиме як в Україні, так і на території європейських країн.