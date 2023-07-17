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Укрзалізниця запустила безкоштовний поїзд із виплатою у 2-3 тис. грн для пасажирів

17 липня 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Укрзалізниця запустила безкоштовний поїзд із виплатою у 2-3 тис. грн для пасажирів
Потяг Укрзалізниці на коліях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно, 15 липня, стартував перший евакуаційний поїзд Суми-Київ, який курсуватиме щодня. Крім того, пасажирам виплачуватимуть після прибуття кошти.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.

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Зазначається, що з Сум поїзд буде відправлятися о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41. 

"На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", — йдеться в повідомленні. 

У відомстві додали, що евакуацію запроваджено в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. 

Зазначається, що з питань евакуації можна звернутися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Джерело: t.me/minre_ua

Нагадаємо, що Укрзалізниця зареєструвала свого залізничного оператора у Польщі. Компанія діятиме як в Україні, так і на території європейських країн.

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