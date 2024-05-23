Налоги в Украине — правительство готовит кардинальные изменения в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве финансов весной 2024 года продолжается работа над проектом закона, предусматривающим кардинальные изменения для украинских налогоплательщиков. Речь идет о пересмотре размера Налога на добавленную стоимость (НДС) и военного сбора.

О таких намерениях правительству сообщает украинское издание Forbes, ссылаясь на источники.

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Как отмечает собеседник издания, в Украине в текущем году планируется повысить военный сбор с нынешних 1,5% сразу до 5%. Аналогичную ставку намерены ввести и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Что касается повышения Налога на добавленную стоимость, то сейчас обсуждается рост на 2-3%.

По словам источника в финансовом комитете Верховной Рады, ключевой причиной необходимости повышения налогов является наращивание военных потребностей страны. В этом году дополнительные нужды государственного бюджета оценивают на уровне 400-500 млрд гривен.

Поступления в бюджет за счет налогов

Доля налогов от всех поступлений в государственную казну составляет 67,7%. Речь идет исключительно о доходной части бюджета, без учета дефицита, который покрывают сейчас кредиты и гранты.

Таким образом, государственный бюджет наполняется следующими финансовыми поступлениями:

от Налога на добавленную стоимость — 23,8%;

от военного сбора и НДФЛ — 16,1%;

от налога на прибыль — 14,3%;

от акцизного налога — 6%;

от местного налога и сборов — 3,9%.

В этом году власти намерены потратить на армию, оборону и безопасность значительно больше — около 1,7 трлн гривен.

При этом официально уровень доходов общего фонда госбюджета ожидается в 1,575 трлн гривен.

В связи с этим все налоги и платежи, которые сделают граждане и бизнес, пойдут на финансирование обороны страны. Однако средств все равно будет недостаточно.

Что еще стоит знать

Напомним, налогоплательщики на доходы физлиц имеют право получить налоговые скидки до конца 2024 года. Компенсация на покупку товаров не переносится на следующий год.

Также сообщалось, что налоговики предупредили украинцев, какое ожидает наказание за накопление налоговых долгов в 2024 году. Специалисты рассказали об угрозе списания средств и описании имущества со счетов налогоплательщиков.