Податки в Україні — уряд готує кардинальні зміни у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві фінансів навесні 2024 року триває робота над проєктом закону, що передбачає кардинальні зміни для українських платників податків. Йдеться про перегляд розміру Податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору.

Про такі наміри уряду повідомляє українське видання Forbes, посилаючись на джерела.

Читайте також:

Детальніше про податкові зміни

Як зазначає співрозмовник видання, в Україні поточного року планують підвищити військовий збір з нинішніх 1,5% одразу до 5%. Аналогічну ставку мають намір запровадити для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Що стосується підвищення Податку на додану вартість, то зараз обговорюється зростання на 2-3%.

За словами джерела у фінансовому комітеті Верховної Ради, ключова причина необхідності підвищення податків є нарощення військових потреб країни. Цьогоріч додаткові потреби державного бюджету оцінюють на рівні 400-500 млрд гривень.

Надходження до бюджету за рахунок податків

Частка податків від усіх надходжень до державної казни становить 67,7%. Йдеться виключно про дохідну частину бюджету, без урахування дефіциту, що нині покривають кредити та гранти.

Таким чином, державний бюджет наповнюється такими фінансовими надходженнями:

від Податку на додану вартість — 23,8%;

від військового збору та ПДФО — 16,1%;

від податку на прибуток — 14,3%;

від акцизного податку — 6%;

від місцевого податку та зборів — 3,9%.

Цьогоріч влада має намір витратити на армію, оборону та безпеку значно більше коштів — близько 1,7 трлн гривень.

При цьому офіційно рівень доходів загального фонду держбюджету очікується у 1,575 трлн гривень.

З огляду на це, усі податки та платежі, які здійнять громадяни та бізнес, підуть на фінансування оборони країни. Однак, коштів все одно буде недостатньо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, платники податків на доходи фізосіб мають право отримати податкові знижки до кінця 2024 року. Компенсація на купівлю товарів не переноситься на наступний рік.

Також повідомлялося, що податківці попередили українців, яке чекає покарання за накопичення податкових боргів у 2024 році. Фахівці розповіли про загрозу списання коштів та описання майна з рахунків платників податків.