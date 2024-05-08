Податки в Україні — які штрафи загрожують власникам нерухомості у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати — загрожує штраф.

Про це повідомляє видання NV.

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Податок на нерухомість та штрафи у 2024 році

У 2024 році за "зайві" квадратні метри не потрібно платити більше, адже сума податку залежить від мінімальної заробітної плати за попередній рік, яка на той момент була заморожена.

Податок повинні сплатити громадяни, у яких є:

квартира понад 60 квадратних метрів;

будинок більш ніж 120 квадратних метрів.

Для різних регіонів ставку визначає місцева влада, враховуючи тип нерухомості, а також її розташування. Сума податку обчислюється від відсотка мінімальної зарплатні у звітному 2023 році. Вона не може перевищувати 1,5% за один квадратний метр.

Торік мінімальна зарплата становила 6,7 тис. грн. У зв'язку з цим за кожен додатковий квадратний метр потрібно сплатити 100,5 грн.

У разі, якщо квартира площею 80 квадратних метрів, то сплатити податок доведеться за зайвих 20-ть — 2,01 тис. грн.

У разі запізнення з оплатою на 30 днів — податок автоматично зросте на 10%. Якщо власник нерухомості проігнорує сплату податку більш ніж за місяць, то це додасть до суми 20% зверху.

Хто звільняється від податку на нерухомість

За законодавством, податок не сплачують власники житла, що не перевищує ліміти за площею. Звільнені також фізособи, які мають нерухомість на територіях, де тривають чи тривали бойові дії.

У 2024 році можуть не сплачувати власники житла, що розташоване на окупованій території. У разі, якщо нерухомість пошкоджено/зруйновано через воєнні дії, то власники теж звільняються від необхідності сплати податку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримають підприємці Харкова.

Також ми писали, що у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.