Увеличатся ли тарифы на коммунальные услуги

Коммунальные услуги могут подорожать уже в ближайшее время

В конце января стало известно, что правительство разрабатывает программу, которая позволяет по окончании отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский. Повышение тарифов позволит проводить аварийный ремонт инфраструктуры, а также увеличить зарплаты ее работникам и энергетикам.

При этом следует не забывать, что с августа 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

Вместе с тем, в конце прошлого года НКРЭКУ приняла решение о поэтапном повышении цены на электроэнергию для небытовых потребителей, и тарифы выросли с 1 января 2023 года.

Накануне, 30 декабря, НКРЭКУ отменила ранее принятое постановление о повышении тарифов на водоснабжение.

Следовательно, стоит ли ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги — с этим вопросом Новини.LIVE обратились к экспертам.

Аргументы "За"

По мнению доктора экономических наук, заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, доведение тарифов до экономически обоснованной стоимости неизбежно, но это нужно делать поэтапно, с учетом реальной ситуации с занятостью и доходами в ослабленной войной экономике. Лучше всего, если бы это сопровождалось разъяснениями по поводу экономического обоснования тарифов.

При этом должна быть резко повышена эффективность системы субсидий — как по предоставлению субсидий, так и по предотвращению неправомерного их получения.

"Вместе с тем придется по крайней мере на несколько лет переходного периода отказаться от попыток завести в тариф стоимость капитальных вложений. Восстановление и перестройка, к примеру, энергосистемы — очень дорогое занятие, оно должно осуществляться за счет международной помощи", — считает эксперт.

По мнению ведущей научной сотрудницы Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, тарифы на жилищно-коммунальные услуги ниже себестоимости — это фактически универсальные субсидии, которые получают все граждане, независимо от того, нуждаются ли в них.

Но ведь назначение субсидий — это социальная защита нуждающихся людей. Так что эффективность означает адресность помощи. А универсальные тарифы не адресны. Универсальные субсидии в формате низких тарифов очень дорого обходятся для государства. Это происходит потому, что в конце концов государственные и коммунальные компании-поставщики коммунальных услуг перекладывают низкие тарифы на государственный и местный бюджеты.

Поэтому, считает эксперт, альтернативы повышению тарифов нет.

"Сегодня более бедные слои населения уже защищены от повышения тарифов через механизм жилищно-коммунальных субсидий. Можно попытаться говорить о возможности расширения субсидий, но это не снимает вопрос о необходимости повышения тарифов", — говорит собеседница Новини.LIVE.

Как можно в условиях моратория поднять коммунальные тарифы

Аналитик Центра развития городов Юрий Щедрин напоминает, что в условиях моратория на повышение тарифов за коммунальные услуги во время военного положения речь может идти о поднятии тарифов исключительно на отдельные услуги, в частности — электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение.

Так, тариф на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за 1 кВт·ч действует до 31 марта. После 31 марта он может быть пересмотрен.

Тариф на газ для населения в размере 7,96 грн/куб.м действует до 1 мая. Он также может быть пересмотрен.

Теоретически могут поднять тарифы и на воду. Но это не столь существенно, как тарифы на электричество и газ, говорит эксперт.

Сколько денег недополучают поставщики коммунальных услуг

Точных цифр потерь поставщиков коммунальных услуг из-за разницы между себестоимостью услуг и ценой этих услуг для населения нет. Практически невозможно подсчитать, сколько средств тратится на субсидирование тарифов.

"В свое время Каха Бендукидзе, будучи членом Экспертного совета при Министерстве экономики Украины, утверждал, что Украина тратит на субсидирование тарифов около 5% ВВП. Если верить его подсчетам, а сейчас у нас ВВП составляет около $130 млрд, то на субсидирование в этом году государство должно потратить более $6 млрд. Отмечу, что это очень теоретические подсчеты. Но точно, что речь идет об очень больших цифрах", — говорит Юрий Щедрин.

Почему стоит повышать тарифы

Начнем с электроэнергии. Сейчас в Украине действуют два тарифа на электроэнергию: тариф для населения — 1,68 грн за 1 кВт·ч, и тариф для промышленности — 5-6 грн за 1 кВт·ч.

"В настоящее время тариф 1,68 грн за 1 кВт·ч не является рыночным вовсе. И он однозначно будет пересмотрен в сторону увеличения. В 2023 году почти во всех странах Европы повысилась стоимость электричества. У наших ближайших соседей, например в Молдове, тариф составляет в эквиваленте 10 грн за 1 кВт·ч; в Польше — 8 грн за 1 кВт·ч. Самый низкий тариф — в Турции — 3,4 грн за 1 кВт·ч", — аргументирует собеседник Новини.LIVE.

Традиционно в Украине регулярно повышали тарифы для коммерческих потребителей. Вот и недавно был повышен "коммерческий" тариф на 15% до около 6 грн за 1 кВтч, что связано с последствиями разрушений энергоинфраструктуры. Дополнительные средства от повышенного тарифа должны пойти на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики, создание аварийного запаса оборудования, закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Но при нынешнем уровне тарифов для населения государство не может компенсировать потери энергетической инфраструктуры, считает эксперт. И это при том, что далеко не вся электрогенерация в Украине государственная. Большая ее часть как раз является частной. И частным владельцам также требуются значительные средства для устранения последствий разрушений энергоинфраструктуры.

До войны 55% электрогенерации в Украине производили атомные электростанции. Это была самая дешевая электроэнергия. До войны она стоила около 55 коп. за 1 кВт·ч. Сейчас цена увеличилась. Точную цифру назвать сложно — условно до 1 грн за 1 кВтч, предполагает эксперт.

Значительный объем электроэнергии производят теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Если они работают на угле, то себестоимость электроэнергии составляет около 2 грн за 1 кВт·ч; если на газе — 5 грн за 1 кВт·ч.

Сейчас многое из этого оборудования разрушено. По данным министра энергетики Германа Галущенко, разрушены около 300 объектов энергетической инфраструктуры. Всё это нужно восстанавливать и модернизировать, на что необходимы значительные средства. Эти средства сейчас в значительной степени берутся из иностранных источников. Но все это будет учтено в тарифах, констатирует Юрий Щедрин.

"С экономической точки зрения тариф на электроэнергию однозначно нужно увеличивать. По моей субъективной точке зрения, тариф на электроэнергию может быть увеличен до 3-4 грн за 1 кВт·ч. Независимо от того, когда это произойдет. Но это будет политическое решение. И именно от политического решения будет зависеть, будет ли тариф поднят еще во время или уже после войны", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Что касается тарифов на газ — в настоящее время в Украине действует тариф на газ для населения 7,96 грн/куб.

Украина должна бы обеспечивать население газом собственной добычи. В 2022 году собственная добыча газа составила около 18,5 млрд куб.м, что меньше на 6% по сравнению с 19,8 млрд куб.м в 2021 году. Это самое большое падение добычи за последние 20 лет. Причина тому — война. В частности, часть наших месторождений находятся в Харьковской области.

Вместе с тем, потребление газа снизилось значительно более существенно. По подсчетам Минэнерго, в некоторые месяцы потребление снижалось до 40%. По тем же расчетам, за зиму 2022-23 годов в Украине будет потреблено около 11,7 млрд куб.м газа. При том, что за аналогичный период в прошлом году потреблено 19,4 млрд куб.м газа.

Следовательно, при собственной добыче на уровне 18,5 млрд куб.м газа на зиму должно хватить.

Но даже при этом, говорит Юрий Щедрин, тарифы на газ также не рыночные. И они тоже будут повышаться. Вопрос только — когда.

Альтернативы повышению коммунальных тарифов

Альтернативой повышению тарифов является экономия потребления газа и электричества.

В настоящее время, к примеру, в Украине действует программа обмена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Это очень правильная инициатива, которая позволит на несколько процентов снизить потребление электричества. Но это капля в море.

Экономию может дать улучшение энергоэффективности жилищного фонда. Но все это не скорое дело и требует больших инвестиций. Сделать это во время войны и за счет этого сохранить тарифы нереально. Это очень капиталоемкое дело, отмечает эксперт.

Единственный вариант удерживать тарифы — это увеличивать собственную добычу газа и модернизировать энергосистему. Но это все равно не быстрое дело.

"Тарифы будут все равно приближаться к рыночным. У нас растет инфляция, у нас происходит девальвация гривни, а тарифы на коммунальные услуги стоят на месте — так не бывает", — констатирует Юрий Щедрин.

Аргументы "Против", или почему не стоит поднимать тарифы

По словам главы правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, следует говорить не о потерях поставщиков услуг, а о задолженности потребителей коммунальных услуг и проценте оплаты потребителей за полученные услуги. Эти цифры напрямую влияют на деятельность коммунальных предприятий.

"Уже почти год у нас нет публичной информации о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. По моим расчетам, сейчас задолженность достигает до 130 млрд гривен", — говорит эксперт.

По его мнению, повышение тарифов не даст результатов, которых, возможно, ожидают поставщики коммунальных услуг. Поднятие тарифов во время войны на фоне снижения доходов граждан приведет только к увеличению задолженности по оплате этих услуг. Поэтому любое повышение тарифов — это фактически самоубийство поставщиков услуг.

Эксперт напоминает, что, согласно заявлениям бывших руководителей Нафтогаза, себестоимость добычи украинского газа составляет от 1 до 2,5 грн/куб.м. Населению же газ продается почти по 8 грн/куб.м, коммунальщикам — по 16 грн/куб.м, бизнесу — по 25 грн/куб.м. О каком повышении тарифов на газ может идти речь?

Что касается тарифов на тепло и горячую воду, их тоже нет смысла поднимать, считает Олег Попенко, потому что это приведет лишь к увеличению задолженности по оплате за эти услуги.

Что могла бы сделать НКРЭКУ, так это пересмотреть тарифы на электроэнергию для бизнеса. Но если тарифы будут подняты, это напрямую повлияет на инфляцию и стоимость услуг, в первую очередь водоканалов.

Не исключает эксперт, что НКРЭКУ все же может пересмотреть тарифы на электроэнергию и для населения. Будет ли принято такое решение — прогнозировать сейчас сложно, потому что решение это скорее политическое, чем экономическое.

В условиях падения платежеспособности населения такое решение будет означать увеличение расходов государственного бюджета на выплату субсидий для компенсации повышения тарифов, на которых заработают олигархические группы. Государство при этом ничего не заработает.

Фото: УНИАН