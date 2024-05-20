Онлайн-казино в Украине — правительство ввело жесткие ограничения

Азартная игра на компьютере. Фото: itvua.tv

В Украине правительство ограничило деятельность онлайн-казино в интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.

О соответствующем постановлении №566 от 17 мая 2024 года информирует пресс-служба Кабинета министров.

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Новые правила для онлайн-казино

Как отмечается, постановление будет действовать до вступления в силу нового закона по азартным играм, принятому парламентом в первом чтении.

В частности, документ предусматривает ограничение рекламы азартных игр, где будет содержаться символика Вооруженных Сил и различных военных формирований.

Кроме того, введены следующие правила для онлайн-казино:

запрет на регистрацию организаторами азартных игр в сети нескольких клиентских счетов на одного игрока;

в период проведения азартных игр организаторы должны ввести обязательные перерывы для каждого игрока. После регистрации игроков в онлайн-системе или до принятия ставок получить данные от граждан по лимиту денег, которые планируют потратить на азартную игру за определенное время (сутки, неделя, месяц), установить лимит с возможностью изменения не более одного раза в месяц;

ввести максимальное время непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимальное время участия в течение недели, установить выбранный срок в игре.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, может ограничивать доступ к веб-сайтам путем блокирования доменных имен, с использованием которых организуются и проводятся азартные игры, предоставляется доступ к ним без соответствующих лицензий.

Ограничения на азартные игры в сети

В конце апреля 2024 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети.

Речь идет о запрете на регистрацию нескольких аккаунтов для одного игрока и определении лимитов времени в игре в неделю.

Позже парламент принял в первом чтении законопроект о борьбе с игровой зависимостью (лудомания). В частности, он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и введение жестких ограничений на деятельность онлайн-казино.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине заблокировано более 2,5 тыс. вебсайтов, обеспечивающих деятельность по проведению азартных игр. Только на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр.

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