Онлайн-казино в Україні — уряд ввів жорсткі обмеження

Азартна гра на комп'ютері. Фото: itvua.tv

В Україні уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті. Йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.

Про відповідну постанову № 566 від 17 травня 2024 року інформує пресслужба Кабінету міністрів.

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Нові правила для онлайн-казино

Як зазначається, постанова діятиме до набрання чинності нового закону щодо азартних ігор, ухваленому парламентом у першому читанні.

Зокрема, документ передбачає обмеження реклами азартних ігор, де міститиметься символіка Збройних сил та різноманітних військових формувань.

Окрім того, запроваджені такі правила для онлайн-казино:

заборона на реєстрацію організаторами азартних ігор у мережі кількох клієнтських рахунків на одного гравця;

у період проведення азартних ігор організатори мають ввести обов’язкові перерви для кожного гравця. Після реєстрації гравців в онлайн-системі чи до прийняття ставок отримати дані від громадян щодо ліміту грошей, які планують витратити на азартну гру за певний час (доба, тиждень, місяць), встановити ліміт з можливістю зміни не більше ніж раз на місяць;

максимальний час безперервної участі гравця в азартній грі упродовж доби і максимальний час участі упродовж тижня, встановити обраний термін у грі.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, може обмежувати доступ до веб-сайтів шляхом блокування доменних імен, з використанням яких організовуються та проводяться азартні ігри, надається доступ до них без відповідних ліцензій.

Обмеження на азартні ігри у мережі

Наприкінці квітня 2024 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі.

Йдеться про заборону на реєстрацію кількох акаунтів для одного гравця та визначення лімітів часу у грі на тиждень.

Згодом парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про боротьбу з ігровою залежністю (лудоманія). Зокрема, він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та запровадження жорстких обмежень на діяльність онлайн-казино.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні заблоковано понад 2,5 тис. вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор. Лише станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

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