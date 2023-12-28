Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Правительство расширило возможности предпринимателей по получению государственной поддержки arrow

Правительство расширило возможности предпринимателей по получению государственной поддержки

28 декабря 2023 12:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Правительство расширило возможности предпринимателей — как изменится господдержка для бизнеса
Люди с ноутбуком. Фото: Envato
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров поддержал решение о внесении изменений в Порядки, регулирующие процедуры финансовой государственной поддержки субъектов предпринимательства. Таким образом, были усовершенствованы порядки в рамках программ "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и "Доступный факторинг".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте также:

Подробнее об изменениях в возможностях для предпринимателей

Прежде сняты ограничения в получении государственной поддержки для некоторых предпринимателей. В частности:

  • которые перерегистрировались на подконтрольную территорию Украины, но не имеют возможности релокации бизнеса, однако своевременно выполняют обязательства по кредитным договорам и уплачивают налоги, сборы и обязательные платежи в госбюджет Украины;
  • которые зарегистрированы, в частности, на территориях Херсонской (в том числе Херсон), Николаевской и Днепропетровской областей, для которых уже определена дата завершения боевых действий и временной оккупации, но дата еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы

Кроме того, согласно согласованным мерам с МВФ, Программа "5-7-9%" будет акцентироваться исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект, предусматривающий очередные изменения для бизнеса с 1 января 2024 года. Речь идет о проекте закона №10166.

Также мы писали о том, что украинское правительство выделило дополнительные средства на развитие бизнеса и создание предприятий для содействия занятости населения. Теперь бюджет, предусмотренный на предоставление грантов, превышает 3 млрд гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме