Правительство расширило возможности предпринимателей — как изменится господдержка для бизнеса

Люди с ноутбуком. Фото: Envato

Кабинет Министров поддержал решение о внесении изменений в Порядки, регулирующие процедуры финансовой государственной поддержки субъектов предпринимательства. Таким образом, были усовершенствованы порядки в рамках программ "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и "Доступный факторинг".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Подробнее об изменениях в возможностях для предпринимателей

Прежде сняты ограничения в получении государственной поддержки для некоторых предпринимателей. В частности:

которые перерегистрировались на подконтрольную территорию Украины, но не имеют возможности релокации бизнеса, однако своевременно выполняют обязательства по кредитным договорам и уплачивают налоги, сборы и обязательные платежи в госбюджет Украины;

которые зарегистрированы, в частности, на территориях Херсонской (в том числе Херсон), Николаевской и Днепропетровской областей, для которых уже определена дата завершения боевых действий и временной оккупации, но дата еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы

Кроме того, согласно согласованным мерам с МВФ, Программа "5-7-9%" будет акцентироваться исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали законопроект, предусматривающий очередные изменения для бизнеса с 1 января 2024 года. Речь идет о проекте закона №10166.

Также мы писали о том, что украинское правительство выделило дополнительные средства на развитие бизнеса и создание предприятий для содействия занятости населения. Теперь бюджет, предусмотренный на предоставление грантов, превышает 3 млрд гривен.