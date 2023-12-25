Гроші на бізнес — хто з українців отримає допомогу

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд виділив додаткові кошти на розвиток бізнесу та створення підприємств задля сприяння зайнятості населення. Тепер бюджет, передбачений на надання грантів, перевищує 3 млрд гривень.

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Гранти на бізнес

Як зазначається, тепер бюджет Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік викладено у новій редакції.

Гроші перенаправили, зменшивши доходи бюджету Фонду за статтею "кошти держбюджету на виплати працівникам, які вивільняються з роботи у звʼязку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС" з 537 тис. грн до 287 тис. гривень.

У зв'язку з цим збільшено видатки за статтею "мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу з метою сприяння зайнятості населення" з 1,800 млрд грн до 3,120 млрд грн.

Також актуалізували залишок коштів на початок року з 2 млрд 99 тис. грн до 2 100 млн 70 тис. грн.

Як заявили у мінекономіки, рішення, яке сприятиме розвитку переробної сфери, створенню нових робочих місць та зростанню економіки загалом, передбачає надання додаткових 1,32 млрд гривень.

"Збільшення фінансування грантових програм "єРобота" більш як на 1,3 млрд грн дозволить забезпечити фінансування близько 2300 грантів на розвиток власного бізнесу, а також 113 грантів на створення або розвиток переробних підприємств", — додали у відомстві.

Хто зможе отримати гроші

Подавати заявки на отримання грантів можуть як активні підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу. Заявки та бізнес-план потрібно надавати через портал "Дія".

Обов'язкова умова отримання гранта — створення нових робочих місць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, європейська інноваційна рада реалізує програму підтримки інновацій в Україні на 20 мільйонів євро. Вже зараз українці можуть отримати гранти до 10 тис. євро.

Також ми писали, що українці можуть подавати заявки на сімнадцятий етап надання грантів для створення або розвитку ветеранського бізнесу від 250 тис. грн.