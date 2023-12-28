Уряд розширив можливості підприємців — як зміниться держпідтримка для бізнесу

Люди з ноутбуком. Фото: Envato

Кабінет Міністрів підтримав рішення щодо внесення змін до Порядків, які регулюють процедури фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва. Таким чином, були вдосконалені порядки в рамках програм "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Читайте також:

Детальніше про зміни у можливостях для підприємців

Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки для деяких підприємців. Зокрема:

які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобов’язання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обов’язкові платежі до держбюджету України;

які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Крім того, згідно з узгодженими заходами з МВФ, Програма "5-7-9%" буде акцентуватися виключно на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували законопроєкт, який передбачає чергові зміни для бізнесу з 1 січня 2024 року. Йдеться про проєкт закону №10166.

Також ми писали про те, що український уряд виділив додаткові кошти на розвиток бізнесу та створення підприємств задля сприяння зайнятості населення. Тепер бюджет, передбачений на надання грантів, перевищує 3 млрд гривень.