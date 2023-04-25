Правительство Украины повысило зарплаты госслужащим в горячих точках

Кресло госслужащего. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение повысить оклады работников государственных органов, которые заняты на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия.

Об этом было сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В соответствии с этим решением, должностные оклады для работников государственных органов, работающих на территориях активных боевых действий, будут увеличены в два раза, а на территориях возможных боевых действий — в полтора раза. Кроме того, органам местного самоуправления также рекомендуется устанавливать подобные коэффициенты.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметило, что эти изменения направлены на обеспечение достойной оплаты труда для работников, которые фактически работают с риском для жизни и здоровья.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что правительство должно заботиться о достойной оплате труда для работников, которые работают на территориях, где продолжаются боевые действия. Она также отметила, что эти же коэффициенты рекомендуется устанавливать и для органов местного самоуправления.

"Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда", — подчеркнула Ирина Верещук.

Это решение правительства Украины означает, что работники государственных органов, которые работают на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия, будут получать более высокие заработные платы, чтобы учитывать риск для их жизни и здоровья, который связан с выполнением их обязанностей.

Напомним, мы уже писали, что уровень оплаты работникам государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия, планируют повысить. Среди ключевых причин повышения оплаты — выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.