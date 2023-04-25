Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Уряд України підвищив зарплати держслужбовцям в гарячих точках arrow

Уряд України підвищив зарплати держслужбовцям в гарячих точках

25 квітня 2023 21:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Уряд України підвищив зарплати держслужбовцям в гарячих точках
Крісло держслужбовця. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підвищити оклади працівників державних органів, які зайняті на територіях, де продовжуються активні чи можливі бойові дії.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Зарплати держслужбовцям

Відповідно до цього рішення, посадові оклади для працівників державних органів, які працюють на територіях активних бойових дій, будуть збільшені вдвічі, а на територіях можливих бойових дій — у півтора раза. Крім того, органам місцевого самоврядування також рекомендується встановлювати такі коефіцієнти.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголосило, що ці зміни спрямовані на забезпечення гідної оплати праці для працівників, які фактично працюють із ризиком для життя та здоров'я.

Віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що уряд має дбати про гідну оплату праці для працівників, які працюють на територіях, де продовжуються бойові дії. Вона також зазначила, що ці коефіцієнти рекомендується встановлювати і для органів місцевого самоврядування.

"Вони працюють фактично з ризиком для життя та здоров'я. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці", — наголосила Ірина Верещук.

Це рішення уряду України означає, що працівники державних органів, які працюють на територіях, де продовжуються активні або можливі бойові дії, отримуватимуть вищі заробітні плати, щоб враховувати ризик для їхнього життя та здоров'я, який пов'язаний із виконанням їхніх обов'язків.

Нагадаємо, ми вже писали, що рівень оплати працівникам державних органів на територіях, де продовжуються активні чи можливі бойові дії, планують підвищити. Серед ключових причин підвищення оплати — виконання обов'язків у небезпечних для життя та здоров'я умовах та необхідність зберегти кадри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB