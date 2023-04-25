Уряд України підвищив зарплати держслужбовцям в гарячих точках

Крісло держслужбовця. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підвищити оклади працівників державних органів, які зайняті на територіях, де продовжуються активні чи можливі бойові дії.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Відповідно до цього рішення, посадові оклади для працівників державних органів, які працюють на територіях активних бойових дій, будуть збільшені вдвічі, а на територіях можливих бойових дій — у півтора раза. Крім того, органам місцевого самоврядування також рекомендується встановлювати такі коефіцієнти.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголосило, що ці зміни спрямовані на забезпечення гідної оплати праці для працівників, які фактично працюють із ризиком для життя та здоров'я.

Віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що уряд має дбати про гідну оплату праці для працівників, які працюють на територіях, де продовжуються бойові дії. Вона також зазначила, що ці коефіцієнти рекомендується встановлювати і для органів місцевого самоврядування.

"Вони працюють фактично з ризиком для життя та здоров'я. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці", — наголосила Ірина Верещук.

Це рішення уряду України означає, що працівники державних органів, які працюють на територіях, де продовжуються активні або можливі бойові дії, отримуватимуть вищі заробітні плати, щоб враховувати ризик для їхнього життя та здоров'я, який пов'язаний із виконанням їхніх обов'язків.

Нагадаємо, ми вже писали, що рівень оплати працівникам державних органів на територіях, де продовжуються активні чи можливі бойові дії, планують підвищити. Серед ключових причин підвищення оплати — виконання обов'язків у небезпечних для життя та здоров'я умовах та необхідність зберегти кадри.