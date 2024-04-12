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Правительство выделило 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах — сколько получат регионы

12 апреля 2024 13:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Шмыгаль рассказал, сколько средств получат регионы на строительство укрытий в школах
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины выделил финансирование для строительства укрытий в школах. Речь идет о 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования", — написал премьер.

Средства выделяют прежде всего областям, приближенным к зоне боевых действий. В частности:

  • Харьковская область — 500 млн грн;
  • Днепропетровская область — 500 млн грн;
  • Запорожская область — 500 млн грн;
  • Николаевская область — 200 млн грн;
  • Херсонская область — 200 млн грн;
  • Одесская область — 150 млн грн;
  • Сумская область — 150 млн грн;
  • Черниговская область — 150 млн грн.
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Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины принял проект постановления "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения". Она определит порядок и условия использования средств, направленных на обустройство укрытий в медицинских учреждениях.

Мы также писали, что в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, где это будет разрешать ситуация безопасности. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
школы
деньги
укрытия

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