Шмыгаль рассказал, сколько средств получат регионы на строительство укрытий в школах

Правительство выделило 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах — сколько получат регионы
Кабинет Министров Украины выделил финансирование для строительства укрытий в школах. Речь идет о 2,5 млрд гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Утвердили сегодня изменения в субвенцию из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в заведениях среднего образования", — написал премьер.
Средства выделяют прежде всего областям, приближенным к зоне боевых действий. В частности:
- Харьковская область — 500 млн грн;
- Днепропетровская область — 500 млн грн;
- Запорожская область — 500 млн грн;
- Николаевская область — 200 млн грн;
- Херсонская область — 200 млн грн;
- Одесская область — 150 млн грн;
- Сумская область — 150 млн грн;
- Черниговская область — 150 млн грн.
Что еще нужно знать
Напомним, Кабинет Министров Украины принял проект постановления "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения". Она определит порядок и условия использования средств, направленных на обустройство укрытий в медицинских учреждениях.
Мы также писали, что в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, где это будет разрешать ситуация безопасности. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.
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