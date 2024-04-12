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Правительство выделило дополнительные средства на строительство оборонных рубежей

12 апреля 2024 12:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Шмыгаль рассказал, сколько дополнительных средств выделили на строительство фортификаций в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство выделило дополнительные средства на возведение фортификационных сооружений. Речь идет о 3,88 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 12 апреля.

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Премьер отметил, что 1,7 млрд грн из этих средств выделяют для Харьковщины, а 1,5 млрд грн пойдут для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донбас, Херсонщина и Николаевщина.

"В целом с начала года Правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций! Видим результаты. Работы идут 24/7", — написал Шмигаль в своем Telegram-канале.

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Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в ТОП-5 крупнейших оборонных предприятий Украины по выручке в 2024 году вошли три частных компании. Их общая выручка достигла 55,4 млрд грн.

Мы также писали, что, по словам заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анны Гвоздяр, технологии оборонной сферы Украины на протяжении большой войны развиваются и наращивают свои способности. Весомую роль в этом играет частный бизнес, а также иностранные производители, работающие на украинском рынке.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
деньги
оборонная сфера
война в Украине
війна

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