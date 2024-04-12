Шмигаль розповів, скільки додаткових коштів виділили на зведення фортифікацій в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Уряд виділив додаткові кошти на зведення фортифікаційних споруд. Йдеться про 3,88 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 12 квітня.

Читайте також:

Прем'єр зазначив, що 1,7 млрд грн з цих коштів виділяють для Харківщини, а 1,5 млрд грн підуть для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

"Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій! Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7", — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ТОП-5 найбільших оборонних підприємств України за виторгом у 2024 році увійшли три приватні компанії. Їхній загальний виторг сягнув 55,4 млрд грн.

Ми також писали, що за словами заступниці Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганни Гвоздяр, технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності. Вагому роль у цьому відіграє приватний бізнес, а також іноземні виробники, які працюють на українському ринку.