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Уряд виділив додаткові кошти будівництво оборонних рубежів

12 квітня 2024 12:50
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Ірина Шпак
редактор
Шмигаль розповів, скільки додаткових коштів виділили на зведення фортифікацій в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд виділив додаткові кошти на зведення фортифікаційних споруд. Йдеться про 3,88 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 12 квітня.

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Прем'єр зазначив, що 1,7 млрд грн з цих коштів виділяють для Харківщини, а 1,5 млрд грн підуть для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

"Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій! Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7", — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ТОП-5 найбільших оборонних підприємств України за виторгом у 2024 році увійшли три приватні компанії. Їхній загальний виторг сягнув 55,4 млрд грн.

Ми також писали, що за словами заступниці Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганни Гвоздяр, технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності. Вагому роль у цьому відіграє приватний бізнес, а також іноземні виробники, які працюють на українському ринку. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
гроші
оборонна сфера
війна в Україні
війна

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