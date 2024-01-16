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Правительство выделило почти 800 млн грн военным — на что пойдут деньги

16 января 2024 14:41
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Правительство выделило почти 800 млн грн военным — на что пойдут деньги
Заседание Кабинета министров Украины. Фото: КМУ
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Кабинет министров во время заседания 16 января выделил из резервного фонда государственного бюджета 792 млн гривен на укрепление обороноспособности. Речь идет о дополнительном финансировании военных подразделений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Дополнительное финансирование для бригад ВСУ

По словам главы правительства, средства направят военными подразделениями на неотложные нужды — закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.

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Премьер отметил, что речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ).

"Усиливаем нашу армию для эффективного противодействия врагу, для освобождения и защиты наших земель, для скорейшей победы", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков с 18% до 50% за 2023 год и до 25% в последующие годы. Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет для финансирования военных расходов.

Ожидается, что Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.

Кабинет министров
госбюджет
ВСУ
армия
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правительство
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война в Украине

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