Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества
Кабинет Министров Украины сегодня принял ряд кадровых решений. В частности, были уволены два заместителя председателя Фонда госимущества.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.
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Кого уволено
- Беловую Юлию Виалетовну с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Матиеву Яну Сергеевну с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.
Напомним, как сообщалось ранее, в Фонде государственного имущества Украины решили уволить ряд руководителей госпредприятий в связи с проявленной "неблагочестием". Увольнение коснется 47 должностных лиц.
К слову, сегодня, 21 марта, в Верховной Раде состоялось голосование по новым должностям для экс-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, экс-главы Укрзализныци Александра Камышина, а также был назначен новый министр образования и науки.