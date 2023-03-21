Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества

Кабмин уволил двух заместителей главы Фонда госимущества

Кабинет Министров Украины сегодня принял ряд кадровых решений. В частности, были уволены два заместителя председателя Фонда госимущества.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Кого уволено

Беловую Юлию Виалетовну с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины;

Матиеву Яну Сергеевну с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, в Фонде государственного имущества Украины решили уволить ряд руководителей госпредприятий в связи с проявленной "неблагочестием". Увольнение коснется 47 должностных лиц.

К слову, сегодня, 21 марта, в Верховной Раде состоялось голосование по новым должностям для экс-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, экс-главы Укрзализныци Александра Камышина, а также был назначен новый министр образования и науки.